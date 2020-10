Incident grav în Capitală. Un băiețel de 4 ani a fost călcat în picioare de alți copii, pentru că nu purta mască de protecție. „Aveau niște arme de jucărie, l-au înconjurat și...”

Un copil de patru ani a fost bătut pentru că nu avea mască

Un băiat în vârstă de 4 ani și 8 luni a fost bătut cu bestialitate de mai mulți copii, pentru că nu purta mască de protecție. Totul s-a petrecut joi seara, într-un parc din Capitală.

In articol:

Incidentul a fost relatat chiar de mama copilașului, într-o intervenție la Antena3. Ea susține că fiul ei se juca în parcul din cartier când a fost atacat de alți copii, care spuneau că toți cei care nu poartă mască trebuie bătuți. Astfel, au început să-l lovească pe copilul de patru ani.

„Am mers cu băiețelul în parcul din cartier, se juca, când dintr-o dată observ că este înconjurat de alți copii cu vârste între 5 și 7 ani. Au început cu toții să îl împingă din toate părțile, chiar să-l lovească, m-am dus repede să văd ce se întâmplă. Aveau niște arme de jucărie, l-au înconjurat efectiv… băiețelul meu nici nu știa ce să spună. Nu mi-a venit să cred că aud așa ceva”, a povestit mama copilului agresat.

Citeste si: Klaus Iohannis, declarație de presă în ziua cu aproape 6.500 de cazuri noi de COVID-19: „Ne aflăm într-un veritabil val doi al pandemiei” VIDEO

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei, mesaj tăios pentru Bianca: „ Nu ai cum să o faci femeie ușoară pe Nicoleta” - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Citeste si: Alexandru Rafila, avertisment fără precedent în ziua cu peste 6.000 de cazuri noi înregistrate în România: „Dublarea vine în maxim o lună!”

„Mi-au spus că îl lovesc pentru că el nu poartă mască, iar copiii care nu poartă masca trebuie bătuți. Este traumatizat de ce se întâmplă în perioada aceasta, pentru că nu mai înțelege nimic”, adaugă femeia.

„Copiii nu se mai pot juca între ei”

Mama băiețelului de patru ani spune că fiul său nu mai înțelege nimic din ce se întâmplă, pentru că odată cu debutul pandemiei lumea a început să se comporte foarte ciudat în parcuri sau locurile publice.

„Am fost atât de șocată încât am vrut doar să îl scot din situația aceea și să stau să îi explic un pic. Este și traumatizat de ce se întâmplă în perioada aceasta pentru că nu mai înțelege nimic. De exemplu ieri a tușit de câteva ori în parc pentru că are o alergie și toată lumea se uita urât la el. Este într-o perioadă foarte confuză și am vrut să îl iau de acolo foarte repede ca să îi explic că nu este vinovat cu nimic”, a mai povestit aceasta.

„Mi se pare că s-a ajuns la un nivel foarte exagerat. Copiii nu se mai pot juca între ei. La grădiniță stau separați, mănâncă separați”, a conchis femeia.

Potrivit restricțiilor impuse de autorități, copiii sub cinci ani nu sunt obligați să poarte masca de protecție în spațiile deschise.