Incredibil ce a făcut Cristian Cioacă după ce a ieșit din închisoare! Bărbatul se află în libertate de mai bine de o săptămână: „Cineva tot l-ar fi recunoscut”

Cristian Cioacă a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru uciderea soţiei sale, avocata Elodia Ghinescu. A petrecut aproape un deceniu în pușcărie, însă pe 22 august 2023 a fost eliberat.

Judecătorii au admis cererea de eliberare condiţionată, decizia fiind definitivă.

Ce relație are Cristian Cioacă cu mama lui?!

Mama fostului deținut are 70 de ani în prezent și locuiește singură în comuna argeșeană Uda, aflată la 45 de kilometri de Pitești. Apropiații spun că Florica Cioacă nu și-a mai văzut copilul de 15 ani. Cei doi nu s-au mai întâlnit din momentul în care fostul polițist a fost considerat principalul suspect în dispariția și moartea celei care era pe atunci partenera sa de viață, avocata Elodia Ghinescu.

Primarul comunei Uda, Dumitru Drăgușin, a transmis că soțul Elodiei Ghinescu nu a venit până în acest moment să-și viziteze mama. Bărbatul se află în libertate de mai bine de o săptămână.

„Personal, nu l-am văzut pe Cristian Cioacă prin comuna noastră. Îl știu foarte bine, din ziare și de la televizor, fiindcă altfel nu ne cunoaștem. Dar nu cred că a fost pe-acasă, fiindcă cineva tot l-ar fi recunoscut. La țară e altfel decât la oraș și lumea se cunoaște mult mai bine. În plus, nimeni dintre consăteni nu mi-a semnalat așa ceva. Și vă asigur că chipul lui Cristian Cioacă nu ar fi trecut neobservat!”, a declarat primarul Dumitru Drăgușin pentru Cancan.ro.

Detalii despre Florina Cioacă, mama fostului polițist

Primarul comunei Uda, Dumitru Drăgușin, a vorbit despre mama fostului deținut. Conform descrierilor făcute de edil, ea este o femeie discretă care nu prea intră în discuție cu oamenii din sat. De asemenea, părinții lui Cioacă au ales să se retragă la țară pentru a lăsa deoparte viața aglomerată de la oraș.

„Nu pot spune că o cunosc bine pe Florica Cioacă. Am discutat de puține ori cu ea. În primul rând, mi-a făcut impresia unei femei retrase. E o persoană deosebită, după părerea mea, fiindcă nu i-a fost ușor să treacă prin ce a trecut, dar e mai mult decât la locul ei. E singură! Nu am auzit-o niciodată deschizând vreun subiect de discuție legat de fiu. Sau de nora sa și nimeni din sat nu cred că a avut parte de așa ceva. În plus, Florica Cioacă se află la noi de vreo 15 ani. Ea și soțul ei și-au făcut cândva o casă de vacanță la noi. Și după ce au ieșit la pensie au ales să părăsească Piteștiul pentru a trăi la țară!”, a explicat primarul pentru cancan.ro, arată spynews.