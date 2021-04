Incredibil ce a putut să spună bărbatul care a sunat la o televiziune să anunțe că și-a omorât mama! Cum a decurs dialogul

In articol:

Ce a putut să spună ieșeanul care a sunat la o televiziune să anunțe că și-a omorât mama?! Cum a decurs dialogul?

Dialogul între bărbatul din Iași și prezentatoare

În data de 1 aprilie, un ieșean a sunat la o televiziune pentru a anunța faptul că și-a omorât mama.

La scurt timp, prezentatoarea de televiziune a sunat la numărul de urgență să anunțe crima. În tot acest timp, individul spunea că nu are de gând să își pună capăt zileleor. Se pare că bărbatul a fost de mai multe ori internat la Socola şi la Spitalul Grajduri din Iași și se cunoaște faptul că are probleme psihice.

Mai jos este dialogul dintre bărbatul din Iași și prezentatoarea de televiziune.

Bărbat: Sunt apostol Marcu, capitol 13. Acum am citit că părinţii la vremurile de pe urmă vor omorâ copii, iar copiii la rândul lor se vor răzvrăti şi se vor, vor… Nu ştiu dacă ştiţi cartea asta.

Reporter: Acum, mama dumneavoastră.. sunteți sigur că ați omorât-o?

Bărbat: Sunt sigur că am omorât-o.

I-am băgat cuţitul în gât, ea venind cu cuţitul la mine, eu să mă apăr. Eu sunt singur la părinţi, tatăl meu a decedat acum 20 de ani şi am rămas cu mama. Cu multe internări la socola, am fost căsătorit şi divorţat şi am căzut într-o depresie puternică.

Reporter: Spuneţi-mi unde locuiţi. Eventual să sun pe cineva şi să nu faceţi niciun lucru, să nu vă sinucideţi

Bărbat: Nu, nu, asta e ultimul lucru, ultima cale

Reporter. Cum vă numiți, unde stați?

Imagini de la fața locului/ sursă Bzi

Bărbat: Mă numesc Amarandei Daniel. Eu am lucrat la E.ON gaz. Am 38 de ani. Mama are 69 de ani. Suntem pe 1 aprilie şi nu e nicio păcăleală. Mama s-a născut pe 1 aprilie 1952 şi acum o văd moartă. Locuiesc în Iași, Manta Roșie (…).

Este stradă şi stradelă (…)

Reporter: Ce e casă, bloc?

Bărbat. Casă. Acum a tăiat o găină că era bolnavă şi umbla cu găina să o facă. I-am zis să o lase în pace, s-a enervat pe mine, nu ştiu care e treaba. A sărit la mine. Este jandarmeria aproape aici.

Reporter: Staţi cu mine în telefon şi o să sun la poliţie.

Bărbat: Nu ştiu ce să zic? Trebuie poliţie sau jandarmerie?

Reporter: Aţi pus mâna pe mama dumneavoastră să vedeţi dacă mai are puls?

Bărbat: Am pus, e moartă… nu mai…

Imagini de la fața locului/ sursă Bzi

Reporter: Când s-a întâmplat?

Bărbat: Acum 10 minute s–a întâmplat.

Reporter: Rugămintea mea e să fiţi echilibrat. Se întâmpla să nu judecăm și să mai facem lucruri