In articol:

Illy Ilyas a decis să își comandă de mâncare printr-o aplicație specifică. Totuși, în timp ce aștepta ca să îi fie adusă comanda, tânara a primit un mesaj total neașteptat chiar de la livrator. La scurt timp, a împărtășit cu toată lumea experiența ei.

Incredibil ce mesaj a primit o tânără de la livrator

Tânara de 21 de ani din Anglia a decis să își comande

de mâncare printr-o aplicație extrem de cunoscută. Nu s-a gândit nici măcar o secundă la ce urma să se întâmple. Astfel, Illy a decis să facă comandă de burgeri, de la un restaurant de la care mai comandase.

Citeste si: VIDEO. Copile abuzate de un livrator de mâncare din București. Bărbatul le ducea pe un câmp, le dezbrăca, iar ce urmează te va cutremura

În timp ce aștepta să îi fie adusă comanda, însă aceasta a observat pe aplicație că mâncare a fost livrată, deși ea la nu ajunsese. La doar câteva minute, aceasta a primit un mesaj total neașteptat din partea livratorului. Bărbatul i-a recunoscut faptul că nu s-a putut abține și că a mâncat cei doi burgeri comandați.

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

„Scuze drăguțo, ți-am mâncat mâncarea”, a fost mesajul

trimis de livrator.

Incredibil ce mesaj a primit o tânără de la curierul care trebuia să îi livreze mâncarea! "Mesajul a fost hilar..."

Totuși, situația a fost rezolvată, iar Illy a primit o altă comandă de la restaurantul respectiv. Însă, tânara a decis să împărtășească această experiență și cu prietenii ei de pe Twitter.

Citeste si: Poftiti de revedeti! Cele mai tari virale ale anului 2016 din Romania! Care sunt filmuletele care au facut istorie si sute de mii de accesari anul acesta? VIDEO

„Mesajul a fost hilar a adăugat o valoare comică la comanda mea. Deci pentru asta este iertat. Am fost șocată la început. Am crezut că este o glumă, așa că am continuat să râd. Am rămas cu gura căscată, asta nu mi s-a mai întâmplat niciodată.

Poate că i-a fost foarte foame, nu aș vrea să fiu motivul pentru care un om rămâne șomer în vreme de pandemie. Totul mi s-a părut amuzant. Cel puțin știu că mâncarea mea a fost mâncată.” , a spus Illy Ilyas.