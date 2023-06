Incredibil ce va scrie în certificatul de naștere al bebelușului lui Theo Rose! Tatăl artistei a fost cel care i-a dat de gol

In articol:

Bucurie mare în familia lui Theo Rose! Artista a născut astăzi un băiețel minunat pe nume Sasha Ioan, iar toți membrii familiei sale sunt foarte fericiți. Tatăl lui Theo, Ioan Diaconu, a vorbit astăzi despre nepoțelul său și a dat și detalii despre numele acestuia, dar și despre cum se simte fiica sa acum, după ce a trecut printr-o operație de cezariană.

Ioan Diaconu, tatăl cântăreței Theo Rose se declară un bunic fericit, dar și foarte emoționat. Bărbatul a declarat că aștepta cu nerăbdare venirea pe lume a primului său nepot. De asemenea, tatăl artistei a declarat că însă nu a vorbit cu fiica sa, dar la ora 15 va merge să îi viziteze pe ea și pe fiul său. Despre micuțul Sasha Ioan, bărbatul a povestit că este un copil sănătos și foarte dorit. Ioan Diaconu a declarat că are mari emoții și abia așteaptă să își viziteze nepoțelul.

„Sunt tare fericit și bucuros! Am avut emoții mai mari decât Theo. Nu am vorbit cu Theo, nici nu am îndrăznit să o deranjez, voi fi la vizită la ora 15:00. Din ce am văzut, din postările familiei, observ că este în regulă, a fost o naștere bună și frumoasă, un copil zdravăn, sănătos și speram să decurgă normal. Destul de mare copilul, foarte bine dezvoltat. Noi ne bucurăm grozav, este o realizare extraordinară. așteptăm de mult timp, anii trec peste noi. Ne bucurăm tare mult că a apărut. Am pielea de găină pe mine, este o bucurie enormă, nu prea am întâlnit astfel de stări”, a declarat tatăl artistei, în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit Spynews.ro.

Ioan Diaconu, tatăl artistei Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Băiețelul lui Theo Rose va purta numele de familie al artistei

Anghel Damian și Theo Rose au devenit părinți pentru prima dată și au împreună un băiețel minunat. Tatăl lui Theo Rose a mărturisit și numele complet al nepotului său. Se pare că micuțul nu va purta numele de familie al lui Anghel Damian, ci pe al cântăreței Theo Rose și se va numi Diaconu Sasha Ioan, după spusele bunicului său, care este extrem de fericit.

„Deci se numește Diaconu, după Theo, după noi, Sasha-Ioan. Noi ne bucurăm grozav, este pentru noi primul nepoțel, este o realizare extraordinară, așteptăm de mult timp”, a mai spus Ioan Diaconu.