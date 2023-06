Nelu Vlad dezvăluie secretele din spatele scenei! Solistul trupei Azur vine cu detalii incendiare: "Am fost arestați 12 ore"

In articol:

Trupa Azur a fost un fenomen, iar astăzi zeci de artiști le cântă piesele în concerte sau în variante reinterpretate. Nelu Vlad a venit la "Duet cu Alexandra Ungureanu", acolo unde a povestit detalii neștiute din spatele trupei care încă rupe topurile!

Nelu Vlad a compus versurile pieselor ce au ajuns în sufletele tuturor românilor și a dezvăluit care a fost secretul din spatele acestora. Artistul s-a folosit de cele mai simple trăiri și sentimente ale oamenilor, pe care le-a pus în piese sale.

"În toate melodiile eu m-am gândit la ce este real, la trăirea reală a omului. Nu am vrut nimic complicat sau să bag ceva în afară de adevărul relațiilor dintre oameni. Am tratat totul exact așa cum a pățit omul și atunci el s-a regăsit în asta", a mărturisit Nelu Vlad.

Nelu Vlad, totul despre succesul trupei Azur

Piesele formației au fost imprimate pe casete și vândute în toată România. Comercianții se foloseau de cele mai ieftine casete, iar cineva le înregistra melodiile și mai apoi le multiplica. Toate aceste lucruri au făcut ca melodii cunoscute precum "Mona", "La o masă mai retrasă" sau "Iubita mea de mai-înainte" să se audă de la Brăila în toată țara.

Totuși, membrii formației nu primeau bani din aceste casete, iar veniturile lor depindeau, în continuare, de concertele pe care le susțineau.

"Au trecut atâția ani și ele au rămas o legendă! Toți știu versurile pieselor noastre. Dacă merg acum la un concert, toți știu versurile pentru că le-au ascultat de mici. Scria cineva în presa de atunci că Azur a fost un fenomen social.

În magazine erau cele mai ieftine casete, din Germania. Când a apărut Azur, comercianții au luat cele mai ieftine casete ca să poată să pună piesele. Atunci ce ascultau la Brăila, ascultau și la Satu Mare și peste tot. Înregistra cineva și le multiplicau și le vindeau, nu prea am făcut bani din asta", a povestit cântărețul, la Duet cu Alexandra Ungureanu.

Nelu Vlad, alături de trupa Azur [Sursa foto: Facebook]

Nelu Vlad vorbește despre banii făcuți cu Azur

Artiștii din formație erau plătiți pentru concerte, însă au găsit o modalitate prin care să își mărească veniturile. Fotografiile vândute fanilor care nu mai prindeau un loc la concerte au fost o metodă prin care artiștii reușeau să strângă bani chiar și pentru o mașină Dacia.

"Noi am făcut foarte mulți bani din concerte, nu că ne plătea cineva, avem salarii, dar ne dădeau trei săli polivalente pe zi. Începeam pe la ora 13.00 și terminam seara pe la 11.00. Cântam live câte două ore și jumătate concertul. Aveam norocul că venea foarte multă lume, în sală intrau câteva mii și afară mai stăteau 10.000.

Noi câștigam cu fotografii. Plecam de la Brăila cu câte 2.000 de fotografii și aveam și aparate cu care făceam noi fotografii în hotel. Aveam oamenii cărora le dădeam pachete de poze și ieșeau la cei care nu puteau să intre la concert. Le vindeau în câteva minute.

Odată, la Iași, am vândut atât de multe poze că am făcut 125.000 de lei. Noi eram cinci în trupă, câte 25.000 de lei de fiecare. Aceștia erau bani, erau cât o Dacia", a mai explicat el.

Nelu Vlad, solistul trupei Azur [Sursa foto: Captură YouTube]

Membrii trupei Azur, arestați pentru 12 ore

Nelu Vlad și trupa Azur nu au fost tocmai bine primiți de regimul Comunist. Cei cinci au fost inclusiv arestați pentru 12 ore înainte de Revoluție, iar ministrul Culturii de atunci i-a suspendat. Norocul a fost că totul s-a întâmplat cu doar câteva luni înainte de Decembrie 1989.

"Noi, până în anul 2000, nu am apărut la televizor. La radio nu eram dați. Eram poluatori, așa ne cataloga regimul de atunci, dar în casa lor se asculta numai Azur.

Am fost nu interziși, chiar arestați 12 ore. Luați de acasă, într-un mod barbar, să dormi în pat și să te trezești cu miliția la cap. Au așteptat-o pe soția de la serviciu și i-au zis să îi ducă unde dorm eu.

Ei credeau că am aur, că am valută acasă. Au fost atunci, în același timp, 4 comisii la fiecare acasă și ne-am întâlnit toți în subsolul poliției. Ne-au ținut acolo să declarăm cum am fabricat noi casetele acelea care au împânzit toată România. Unde era fabrica aceea, noi habar nu aveam și ne-au zis să stăm acolo până știm.

Nu ne era teamă că știam că nu le-am făcut eu. De suspendat, ne-a suspendat ministrul Culturii, pe viață. Ne-au suspendat cu vreo 4 luni înainte de Revoluție", a dezvăluit solistul trupei Azur, la Duet cu Alexandra Ungureanu.

