Incredibil! E oficial! Camera lui Leo Messi de la Cupa Mondială din Qatar va deveni muzeu! ”Este un omagiu adus zeului fotbalului!”

In articol:

Situație nemaîntâlnită în lumea fotbalului mondial! Locul în care s-a cazat Naționala Argentinei va deveni, în cel mai scurt timp, muzeu, iar camera lui Leo Messi, loc de pelerinaj pentru turiști!

Delegația Selecționatei conduse de Lionel Scaloni a fost cazată pe durata turneului final în campusul Qatar University, singura universitate publică din țara asiatică. Alegerea făcută de naționala ”pumelor” avea să fie una de bun augur, fiindcă le-a adus mult noroc sud-americanilor. Trei dintre jucători au primit titluri importante, cel mai bun jucător al turneului (Leo Messi), cel mai bun tânăr jucător (Enzo Fernandez) și cel mai bun portar (Emiliano Martinez), iar Argentina, firește, a devenit și campioana mondială.

Qatar University (QU) has announced that the room Messi stayed in during the World Cup in Qatar will not be checked in to anyone else and will be turned into a museum.