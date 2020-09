Irina Loghin, surprinsa la o clinica estetica, dupa ce a iesit din spital

In articol:

Irina Loghin a ajuns la spital la începutul acestei luni, după ce testul COVID a ieșit pozitiv. Nu doar ea a fost infectată, ci întreaga familie. La 81 de ani, fiind în grupa de vârstă cea mai vulnerabilă, Irina Loghin a fost ținută sub atentă supraveghere în spital aproape două săptămâni, deși nu a avut simptomele caracteristice bolii. ”Multumesc lui Dumnezeu mă simt bine, am poftă de mâncare, nu am probleme şi e bine ca am venit si eu.

Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului. Felicitări pentru spital. E ordine şi curăţenie, eu credeam că e îngăleală, este ordine ordine, parcă nu sunt internaţi oameni pe aici”, declara Irina Loghin în timp ce se afla în spital.

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

Irina Loghin s-a protejat cu masca tot timpul

Zilele trecute, la scurt timp după externarea de la ”Matei Balș”, Irina Loghin a fost surprinsă la ieșirea dintr-o clinică de estetică. Puțini sunt cei care se așteptau să o vadă pe artistă într-o astfel de clinică după ce fusese bolnavă, dar se știe că Irina Loghin a fost mereu extrem de atentă la cum arată.

Irina Loghin a apelat la intervenții estetice

Irina Loghin nu a ajuns singură la clinică, ci însoțită de o femeie, care a avut grijă ca la coborârea din mașină, artista să-și așeze cu grijă o mască de protecție la nas și la gură. În imagini se observă însă că vedeta merge greoi, deși se știe că este o fire extrem de activă, zilnic fiind văzută făcând plimbări lungi prin parcul din apropierea locuinței sale.

De-a lungul ultimilor ani, se știe că Irina Loghin a apelat la intervenții estetice pentru a-și estompa ridurile si pentru a-și tatua buzele și sprîncenele. Însă în clinica estetică în care a fost văzută acum Irina Loghin se fac și tratamente pentru întinerirea și vitaminizarea organismului, deci e foarte prosibil ca acesta să fi fost motivul vizitei cântăreței de muzică populară.