Irina Loghin

Irina Loghin a povestit ce pași a urmat după ce soțul ei a fost infectat cu COVID-19. Cântăreața a mers la spital s-a testat și ea, iar acum așteaptă rezultatele.

"Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mancare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spital care trebuie.”, a declarat Irina Loghin, pentru jurnaliștii de la româniatv.net.

Iar rezultatele au venit, din păcate, pozitive: Irina Loghin a fost infectată cu COVID-19, însă cântăreața a făcut o formă ușoară.

Internată la Spitalul Matei Balș, marea doamnă a muzicii populare românești are un sistem imunitar de indidiat și o formă fizică incredibilă, la vârsta de 81 de ani!

„Dragii mei, după cum probabil aţi aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toţi că sunt bine, că nu am avut şi nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară şi toate analizele de sânge au ieşit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie iniţiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanţă de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubeşte şi m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoţii în suflet v-am simţit aproape în aceste zile”, a scris interpreta pe Facebook.

Însă aceste rezultate incredibile pe care le-a avut Irina Loghin în fața virusului COVID-19 nu vin ca un șoc pentru cei care știu ce stil de viață are cântăreața. Conform impact.ro, artista este vegetariană și consumă doar pește și produse pe bază de soia, nu fumează, nu consumă alcool și face sport în fiecare zi.