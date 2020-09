Doctor alături de pacient, imagine cu scop ilustrativ

Maternitatea Bucur, din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”, a fost declarată unitate de suport Covid încă din luna martie.

Șefa secției de ATI a maternității, dr. Rodica Ologu, era în serviciul de gardă atunci când a început să se simtă rău. Doctorița și-a făcut rapid testul în cadrul Unității de Primiri Urgențe, la Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan, iar rezultatul a fost pozititv.

Din acest punct a urmat haos complet. Un comunicat al conducerii Spitalului a prezentat următorul mesaj:

„Cu bună știință, doctoriță Ologu a evitat completarea rubricii de temperatură din cadrul chestionarului de triaj, deși prezenta febră.

În cursul zilei de vineri, 4 septembrie, d-na doctor Rodica Ologu, șef de secție ATI maternitatea Bucur, s-a prezentat la serviciu fiind de gardă, deși prezenta simptome sugestive pentru infecția cu Covid-19. Cu bună știință, doctoriță Ologu a evitat completarea rubricii de temperatură din cadrul chestionarului de triaj, deși prezenta febră. Medicul a purtat echipament de protecție pe toată durata gărzii și a stat izolată în cabinet. Ulterior, doctorița Ologu s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului “Sfântul Ioan”, unde a fost izolată corespunzător și testată. Rezultatul a ieșit pozitiv și a fost transferată la Institutul “Victor Babeș”, a fost mesajul din comunicat.

Specialiștii s-au ocupat imediat, deschizând o anchetă epidemiologică, ce se află acum în curs de finalizare.

Medicul primar Obstretică-Ginecologie de la Maternitatea Bucur, Manuela Predilă, i-a transmis public un mesaj dr. Rodica Ologu.

”Doamna doctor este simptomatică și internată la Spitalul Victor Babeș. În fiecare secundă, alături de dumneavoastră, doamna doctor. Niciunul dintre noi nu mai putem gândi și vorbi altceva de când am aflat. Un om discret, generos, profesionist, mamă a două fetițe care vor începe școala în curând, mi-a permis să îi urez sănătate în mod public. Suntem cu toții alături și sunt sigură că nu numai noi.”, au fost cuvintele Manuelei Predilă.

Dr. Manuela Predilă afirmă în continuare că, pe tot parcurs celor 6 luni în care maternitatea la care lucrează a fost desemnată COVID, ”nimeni din personalul Maternității Bucur nu a fost niciodată testat”.

”Am spus că de 6 luni Maternitatea Bucur este exclusiv COVID. Am spus că deși s-au numit și alte maternități COVID, gravidele sunt refuzate cu motivații diverse și ajung tot la noi. Am spus că nu suntem infecționiști, suntem toți ginecologi, și nu avem niciun infecționist care în 6 luni să fi pus piciorul în Maternitate pentru a evalua pacientele. Am spus că personalul COVID trebuie rotit, pentru că expunerea repetate crește riscul contaminării. Noi de 6 luni nu am efectuat niciun act medical decât în costum de protecție PPE, care îngreunează cu mult manevrele medicale. Riscul este cu mult mai mare în specialitățile chirurgicale și ATI. Iată că nu am fost auziți și inevitabilul s-a produs.(...) Așteptăm ancheta epidemiologică a DSP și testarea personalului medical. Pentru că de 6 luni de când suntem COVID nimeni din personalul Maternității Bucur nu a fost niciodată testat.”, spune dr. Predilă, citată de stirileprotv.ro.