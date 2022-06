Infidelitatea, motivul din spatele divorțului dintre Brigitte și Florin Pastramă? Bruneta a transmis un mesaj tăios: „Căsătoria să fie ținută în toată cinstea”

In articol:

Brigitte și Florin Pastramă au ajuns într-un impas al căsniciei și se pare că de data aceasta singura rezolvare care le-a rămas este divorțul. În cei trei ani de când au trăit împreună nu au fost ocoliți de scandaluri și chiar și despărțiri, dar de fiecare dată au reușit să-și găsească drumul înapoi

spre celălalt. Nu și de data aceasta se pare.

De când au anunțat separarea, cei doi se tot înțeapă pe rețelele de socializare cu tot felul de mesaje. De data aceasta, postarea brunetei i-a pus serios pe gânduri pe internauți, care cred că ea, de fapt, ar fi dezvăluit motivul pentru care s-a ajuns la decizia radicală de a divorța.

Florin Pastramă i-a fond infidel lui Brigitte? Mesajul brunetei i-a băgat la bănuieli pe fani

Cei doi și-au anunțat despărțirea în urmă cu doar câteva zile, iar de data aceasta se pare că lucrurile sunt cât se poate de serioase, căci ambii sunt de acord să divorțeze. Ei bine, în urmă cu puțin timp bruneta a postat un text din Biblie în care se vorbește despre căsătorie și infidelitate. Astfel că nu puțin sunt cei care s-au gândit că, poate, infidelitatea să fi jucat un rol decisic în decizia lor de a se despărți și la notar!

„Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe cu**ari și pe preacu**ari”, este mesajul postat de Brigitte pe Instagram.

Brigitte îl acuză pe Florin Pastramă de violență

Brigitte Pastramă a decis să pună stop relației cu Florin Pastramă, bărbatul cu care a fost căsătorită timp de trei ani.Întrebată care ar fi motivele pentru care a hotărât să meargă pe drumuri separate, bruneta nu s-a dat înlături din a povesti concret ce s-a întâmplat, explicând că a dorit să pună capăt acestei căsnicii, pe care a numit-o „mocirlă”.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. de când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut.(...) Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea.(...) Am decis să merg mai departe singură”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru un post TV.