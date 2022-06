Ioana și Ilie Năstase au făcut anunțul cel mare! Peste câteva zile va avea loc nunta: „Sunt foarte emoționată”

In articol:

Ilie Năstase și partenera sa vor avea parte de un eveniment important în familia lor. Ioana Simion este în culmea fericirii și așteaptă cu nerăbdarea ziua cea mare. Bruneta este foarte entuziasmată și se apreciază că va străluci în cadrul evenimentului, deja achiziționându-și 3 ținute.

Ioana Simion este emoționantă până peste cap pentru că, peste numai două săptămâni, va avea ocazia să trăiască una dintre cele mai importante zile din viața sa ca mamă, pentru că fiul său se va căsători cu aleasa inimii pe data de 1 iulie.

Ioana Simion va fi soacră mare

Teo, fiul Ioanei Simion, va ajunge în fața altarului cu partenera sa după ce o perioadă în care au anulat nunta din cauza interdicțiilor impuse de pandemie. Cei doi îndrăgostiți au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu 3 ani, atunci când a venit pe lume fetița lor.

Nunta va avea loc într-un local de lux și vor avea 400 de invitați la marele eveniment. Ca un cadou pentru fiul lui și partenera sa, Ioana Simion îl va aduce la eveniment pe unul dintre cei mai apreciați maneliști, Adrian Minune.

„Sunt foarte emoționată. Încă de pe acum am acel fior. Băiatul meu cuminte și frumos va fi ginere pe data de 1 iulie. Peste numai două săptămâni și jumătate, iar locația este una de pe plajă, în Mamaia. Sunt așteptate 400 de persoane, dar lista va mai suferi modificări. Va avea patru formații, iar eu i l-am adus cadou pe Adrian Minune, pentru că la un Revelion la munte, după ce l-am admirat pe Adi, i-am spus lui Teo că la nunta lui îl voi aduce ca o surpriză, și iată că ni se va îndeplini și lui, și mie dorința", a spus Ioana Simion pentru Click.ro.

Ce va purta Ioana Simion la nunta fiului ei?

Soacra cea mare va avea un rol important la nunta fiului ei, așa că Ioana Simion și-a pregătit 3 ținute de care este foarte mândră. Pe de altă parte, Ilie Năstase este mult mai relaxat din acest punct de vedere, spune partenera lui. Fostul tenismen va purta uniforma de general la nunta fiului său vitreg.

„Eu mi am pregătit trei ținute superbe, dar mai am timp să combin încălțările și ținutele. Am trei ținute, spre deosebite de Ilie care nu își face griji deloc. Pentru că el va veni în uniforma lui de general. Dacă așa se simte bine, atunci eu mă bucur”, a mai spus soția fostului tenismen, Ilie Năstase.