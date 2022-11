Influencerii recunosc tot! Câți bani se câștigă din Tik-Tok?! Azaleea Necula și Valerie Lungu spun care au fost cele mai mari sume făcute într-o lună: "Am ajuns la 10.000 de euro" | EXCLUSIV

In articol:

Valerie Lungu și Azaleea Necula au vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre una dintre cele mai mari curiozități ale oamenilor: câți bani câștigă din sociale media?!

Vedetele din mediul online sunt urmărite de zeci sau sute de mii de fani, iar contractele nu întârzie să apară. Divele primesc sume frumușele, însă recunosc că aceste câștiguri nu sunt constante. Sumele diferă în funcție de lună, dar face ceea ce le place și au posibilitatea să fie cât mai creative.

Zvonurile circulă repede, iar despre câți bani se fac din social – media s-a vorbit adesea în spațiul public. Sumele nu au fost niciodată clare, iar vedetele nu au vrut să recunoască cu cât le îmbunătățește venitul.

Valerie Lungu și Azaleea Necula au fost prezente la cel mai recent eveniment monden, iar acolo au dat tot din casă! E multă muncă în online, dar fetele recunosc că veniturile sunt și ele pe măsură.

Azaleea Necula a făcut și 10.000 de euro din Tik-Tok

Azaleea Neculă se bucură de un succes răsunător pe Tik-Tok. Tânăra le-a mărturisit jurnaliștilor WOWbiz.ro că reușește să se întrețină din banii din social – media, dar spune că nu sunt singura sursă de venit.

Actrița recunoaște că sumele diferă de la o lună la alta, dar cel mai mult a reușit să câștige în vara acestui an, când a făcut 10.000

de euro.

"Eu asta fac ca job de bază. Sunt foarte mulțumită! Nu știu la ce ne raportăm, dar eu pot să mă întrețin și sunt foarte fericită cu chestia asta.

E o diferență pentru că nu mă întrețin doar din social – media, e o combinație între social – media, film și teatru, dar mi se pare o meserie actuală foarte foarte bună.

În ceea ce privește veniturile, depinde foarte mult de lună. De exemplu, dacă vorbim de Tik-Tok, am avut luni în care am făcut peste 10.000 de euro, dar nu este ceva constant, depinde foarte mult și sunt mai multe domenii", a mărturisit Azaleea Necula, în exclusivitate.

Azaleea Necula [Sursa foto: Wowbiz.ro]

Valerie Lungu, totul despre succesul în mediul online

Valerie Lungu este și ea una dintre vedetele care a cunoscut succesul în mediul online. Tânăra blondină se bucură de milioane de vizualizări și a văzut aproape toată lumea.

Vedeta ne-a dezvăluit că își găsește inspirația în tot felul de lucruri, iar de cele mai multe face tot ce poate pentru a depista cel mai bun tip de conținut pentru ea.

"În decurs de trei ani am realizat foarte multe lucruri. Nu am o rețea preferată, îmi plac toate, doar că am realizat ce este mult mai important pentru mine.(...) Mă inspiră ceea ce văd și fac tot posibilul să fiu mereu în trend pentru că trendul ne ghidează cel mai mult în social – media și încerc să fac ca toate lucrurile să fie la fel, naturale și diferite", a mărturisit Valerie Lungu, pentru Wowbiz.ro.

Valerie Lungu [Sursa foto: Wowbiz.ro]

Câți bani face Valerie Lungu din social – media

Valerie Lungu este cunoscută pe Tik-Tok și Instagram, iar colaborările nu stau deloc departe de ea. Dacă în trecut spune că reușește să câștige și 5.000 de euro într-o lună, acum spune că lucrurile au evoluat și nici nu mai ține socoteală veniturilor.

"Social – media e singura mea sursă de venit. Eu zic că ajunge pentru că dacă mulți oameni cred că ceea ce facem e atât de ușor, ia încercați să vedeți că nu e ușor deloc. Ne culcăm uneori la 01.00 noaptea și ne sculăm la 07.00.

Se muncește mult, dar munca mea se vede și rezultatele pe care le ofer îmi aduc colaborări(...) Acum nici eu nu știu cât câștig. Eu pur si simplu fac facturi și nu mai țin cont. Nu ai cum să ții cont. Important este că creștem și colaborările cresc și mai multe branduri vin la mine și cumva asta mă bucură foarte mult", a mărturisit Valerie Lungu, pentru WOWbiz.ro.

