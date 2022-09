Vă mai amintiți de "Păpușa de la Glina"?! Viața Adinei s-a schimbat radical de când a devenit model în Dubai. Tânăra s-a transformat într-o adevărată domnișoară superbă

In articol:

Adina Asăvoaie sau "Păpușa de la Glina" așa cum a fost ea cunoscută de români trăiește un vis împlinit. La 16 ani, tânăra adolescentă este model și a participat la prezentări peste tot în lume.

Fata nu și-a pierdut frumusețea răpitoare, iar trăsăturile superbe au ajutat-o să cerească podiumurile.

În prezent, Adina Asăvoaie are o carieră de model, dar este și una dintre vedetele de pe Tik-Tok. Tânăra în vârstă de 16 ani a ajuns rapid virală pe celebra platformă, iar fanii ii lasă mii de aprecieri și comentarii.

Cât de mult s-a schimbat "Păpușa de la Glina"

Adina Asăvoaie a uimit întreaga țară prin povestea ei impresionantă. Cunoscută și drept "Păpușa de la Glina", fata cu chip de înger locuia la marginea Bucureștiului, într-un loc uitat de lume alături de mama și frații ei.

Frumusețea a fost cea care a scos-o din anonimat, iar datorită acesteia, dar și a muncii constante, tânăra în vârstă de 16 ani în prezent a reușit să devină un model de succes, cu prezentări în Franța și în Dubai. Tânăra muncește foarte mult și are în prezent un singur vis, să strângă bani cu care să cumpere o casă frumoasă pentru mama și familia ei pe care o prețuiește enorm.

Viața în lumina reflectoarelor este grea, iar uneori i se face dor de casă. În Dubai a stat cel mai mult, uneori petrecând acolo și câte trei luni departe de familie.

" Am stat perioade foarte lungi în Dubai, uneori și câte trei luni. Oamenii sunt ok, nu prea există viață socială pentru noi. În schimb, dacă am avut zile libere le-am folosit pentru a vizita diverse atracții, cum ar fi Global Village sau Miracle Garden, am mers la diferite plaje sau la mall. Nu sunt neapărat înnebunită după mâncarea tradițională, dar mi se face foarte dor de familie", a dezvăluit Adina pentru Ego.

Adina, model în Dubai [Sursa foto: Captură Tik-Tok]

Cine este Adina Asăvoaie și cum a devenit cunoscută

Adina a devenit cunoscută pe când avea doar 10 ani și locuia, alături de mama și frații ei la marginea Capitalei. Micuța s-a făcut remarcată printr-o frumusețe ieșită din comun, un chip angelic care a impresionat imediat toată România.

La acele momente a fost numită "Păpușa de la Glina", după chipul superb pe care îl are, dar și după localitatea în care creștea. Ulterior, Adina a participat la un festival din România, iar atunci actuala ei impresară a văzut-o pe scenă și a fost cucerită imediat de frumusețea tinerei.

Astfel, a ajuns model în cele mai cunoscute orașe ale lumii și a jucat chiar și în filme în Emiratele Arabe. Cătălina, impresara ei, nu a știut povestea atunci când a văzut-o prima data, ci doar a fost imediat fermecată de frumusețea ei.

"Păpușa de la Glina" [Sursa foto: Captură Tik-Tok]

Adina, clipuri virale pe Tik-Tok

"Păpușa de la Glina" a devenit virală și pe Tik-Tok. Frumusețea ei răpitoare nu i-a lăsat indiferenți pe internauți, iar tânăra a adunat sute și mii de aprecieri în mediul online.

Clipurile, unele dintre ele realizate chiar pe podiumurile din Dubai au făcut furori în mediul online. În videoclipuri, Adina mai vorbește și despre dragoste și relații, dar și despre o despărțire.

