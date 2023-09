Informația care ar putea da ancheta peste cap, în cazul morții Alexandrei Ivanov. Medicul care a fost de gardă în noaptea tragediei riscă să fie arestat preventiv. Familia a făcut deja primele demersuri

In articol:

Alexandra Ivanov avea doar 25 de ani când s-a stins din viață din cauza neglijenței medicilor de la spitalul din Botoșani.

Medicul care a fost de gardă în seara în care Alexandra a murit riscă să ajungă în spatele gratiilor

Femeia s-a prezentat la urgențe cu hemoragie, fiind însărcinată în trei luni, iar după nouă ore de așteptare a decedat. Avocata familiei sale a hotărât că va cere arestarea preventivă a medicului care a fost de gardă în acea seară.

Cazul Alexandrei Ivanov a șocat o țară întreagă! Tânăra era însărcinată în trei luni și s-a prezentat la spitalul din Botoșani acuzând dureri în zona abdominală. În primă fază s-a constatat că suferea o hemoragie internă, iar mai apoi a fost pusă să aștepte ore în șir ca cineva să o preia. Din păcate, așteptarea a fost prea mare, astfel că femeia nu a mai rezistat și s-a stins din viață. Medicul care a fost de gardă în acea seară este acum cercetat penal. Potrivit Agerpres, a încheiat la mijlocul lunii septembrie un contract de partaj al bunurilor imobile şi mobile deţinute, care au fost puse sub sechestru asigurător.

Avocata familiei Ivanov, Geanina Vera Poroşnicu, a hotărât să ceară arestarea preventivă a cadrului medical și anularea contractului de partaj.

„Vom cere arestarea preventivă a suspectei şi anularea contractului de partaj efectuat după comiterea faptei şi în curs de cercetare penală”, a transmis Poroşnicu, potrivit sursei menționate anterior, citate de digi24.ro.

Colega de salon a Alexandrei a făcut declarații despre noaptea în care tânăra a murit

Alexandra Ivanov nu a fost singură în seara în care a murit, ci a avut alături o colegă de salon. Femeia a dezvăluit că la un moment dat a chemat ajutor pentru că tânăra se simțea rău, iar în jurul patului ei s-a strâns 5-6 asistente, dar niciun medic.

„Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete. Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer. Între timp i-a luat tensiunea, i-a pus aparatul de monitorizare și au mai venit 5-6 asistente la patul ei. Eu nu am văzut să fi venit vreun medic, nu a fost medic”, a declarat femeia pentru Antena 3 CNN .