Informația momentului pentru elevi! Ce se întâmplă cu școala online

Anunțul momentului pentru roți elevii din România! Școala online se prelungește în toată țara până în data de 23 decembrie, atunci când va începe vacanța de iarnă. Decizia a fost luată în urma unei unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență adoptate luni, 7 decembrie. Ea a fost semnată de fostul premier, Luodvic Orban. Vacanța de iarnă se va desfășura în perioada 23 decembrie 2020-10 ianuarie 2021.

In articol:

„Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice la nivelul României până la data de 7 decembrie 2020, (...), luând în considerare creşterea numărului de persoane infectate la nivel naţional, precum şi creşterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară a măsurilor de prevenire, interacţiunea intensă şi mobilitatea persoanelor, aspecte care generează o persiune constantă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ-teritoriale şi a sistemului sanitar (...) se aprobă prelungirea suspendării activităţiilor care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem online, pentru perioada 9-23 decembrie 2020”, se arată în hotărâr Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Citește texul integral AICI.

Școlile rămân închise, iar elevii continuă să învețe în mediul online[Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Scandal în Liga Campionilor. Meciul s-a întrerupt din cauza lui Sebastian Colțescu - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

Mișcare neașteptată pe scena politică! Ludovc Orban a demisionat din funcția de premier

La o zi după încheierea alegerilor parlamentare, Ludovic Orban și-a anunțat demisia din funțcia de premier al României. Președintele Klaus Iohannis și-a arătat intenția de a nu îl mai numi în continuare în această funcție. (Citeste si: Klaus Iohannis, primele declarații după alegerile parlamentare: „PSD poate să rămână în afara deciziei politice”)

„Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru un nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, care să reprezinte voința cetățenilor români, și decizia de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar: nu mă cramponez de funcția de premier, negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din partidele de centru dreapta, care vor cu adevărat să utilizeze resursele și oportunitățile pentru a crește calitatea vieții.

Îmi închei mandatul de premier după un an și o lună în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă, în care românii s-au confruntat cu o pandemie și o criză economică fără precedent...” CITEȘTE CONTINUAREA AICI.