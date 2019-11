Informații de ultimă oră în cazul pacienților de la Timișoara după ce a fost evacuat și un al doilea bloc vecin.

Informații de ultimă oră în cazul pacienților de la Timișoara. Numărul persoanelor internate în spital crește alarmant de la o oră la alta

Întreaga noapte echipele de verificare chimică au intrat din nou în fiecare locuință purtând costume speciale și folosind aparatura de masurare. Au preluat informatii legate de nivelul de concentratie al substantelor folosite pentru deratizarea din ,,Blocul Mortii” precum și în blocul vecin.

In apartamentele vecine cu cele in care s-au produs tragediile nivelul substantelor descoperite de specialisti este unul foarte mare. Specialiștilor vorbesc de substante cu grad 1 de toxicitate indicate de aparatele cu care se fac masuratori.

Comitetul situațiilor de urgenta din Timis au decis sigilarea blocului, iar locatarii au fost cazati in locuințe puse la dispozitie de Primaria Timisoara.

Impresionat de tragedie a fost si Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, care a venit personal intr-una din locațiile unde au fost cazate 4 persoane rămase fara adapost pe timpul noptii. El a anuntat ca Mitropolia se va ocupa de înmormântarea celor 3 victime.

Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a sarit si el in ajutorul oamenilor, vizibil afectat de tragedie. Pe contul sau de socializare a postat un mesaj de condoleanțe familiilor îndurerate.



Nesiguranța autorităților scoate la iveală faptul ca nu mai putin de 20 de apeluri au fost facute la 112 de sambata pana ieri, insa nimeni nu s-a autosesizat ca in blocul cu pricina s-a produs o tragedie. Seful Ambulantei Timis susține ca numai pentru femeia care a decedat ieri s-au efectuat 8 apeluri la 112, insa de fiecare data aceasta a refuzat transferul in spital.

Intre timp autoritatile au descoperit un alt bloc in care, culmea, chiar ieri firma de deratizare a pulverizat raticid. 31 de persoane au fost evacuate cu noaptea in cap.

Dupa audieri maraton in cursul noptii, administratorul firmei de dezinsecție a primit ordonanța de retinere pentru 24 de ore. Politistii au deschis dosar penal in REM pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și trafic de produse sau substanțe toxice.

Actualizare stare de sănătate a pacienților internați în spitalele din Timișoara

Spitalul Județean de Urgență "Pius Brânzeu":

9 pacienți internați- stare stabilă, nicio înrăutățire a stării de sănătate

- prezintă încă simptomatologie digestiva (greturi, varsaturi), dar rezultatele analizelor sunt îmbunătățite

Spitalul de Copii "Louis Turcanu": Internați 16 copii în stare stabilă, au fost evaluati toti in această dimineață. Aici sunt si 5 adulți însoțitori

Spitalul Municipal Timisoara: 3 adulți internați în stare stabilă, bună

Conform informațiilor DSP Timiș, rezultatele probelor de apă analizate in laborator indică faptul că din punct de vedere fizico - chimic apa este potabilă in blocul de locuințe