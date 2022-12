Inna trece prin clipe grele! Bunica artistei s-a stins din viață în această dimineață. Vedeta este îngenuncheată de durere: „Te iubim!”

In articol:

Inna nu a apucat să se bucure prea mult de sărbătorile de iarnă, și asta pentru că artista este în doliu, după ce bunica acesteia s-a stins din viață.

Evenimentul nefericit s-a petrecut în dimineața zilei de joi, 28 decembrie. Solista a aflat imediat, și a făcut vestea publică, pe rețelele de socializare.

Cântăreața este dărâmată de moartea bunicii sale, de care artista era foarte apropiată. [Sursa foto: Instagram]

Bunica Innei a decedat

Din nefericire, Inna și familia ei trec prin clipe grele după ce bunica cântăreței s-a stins din viață. Artista și bunica sa aveau o relație foarte apropiată, așa că vestea a dărâmat-o pe solistă.

Cântăreața a postat un mesaj la scurt timp după ce a aflat vestea, împreună cu o serie de fotografii în care apare alături de persoana atât de dragă inimii sale.

„RIP... Cea mai tare bunică din lume! Te iubim!”, a scris Inna, pe contul ei de Instagram.

La scurt timp după ce imaginile au apărut pe Instagram, o mulțime de fani ai artistei, dar și nume sonore din showbiz-ul românesc i-au urat condoleanțe vedetei și au încurajat-o.

Printre colegii de breaslă și prietenii care îi sunt aproape cântăreței în aceste clipe grele se află Andreea Esca, Corina Caragea, Alina Eremia, Minelli, Andra Gogan și Andrei Nourescu.

În următoarele zile, artista ar trebui să plece din țară, pentru că are programat un concert de Anul Nou în Malta. Momentan, cântăreața nu a precizat dacă trecerea în neființă a bunicii sale o va determina să anuleze sau nu evenimentul.

„Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare pentru susținerea fanilor, am fost pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet și Dimitri Vegas și Like Mike în fața a 200 000 de oameni și a fost incredibil! Am cântat și la Londra, pe scena The Electric Ballroom, unde în trecut, au performat artiști de top precum U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince. Bineînțeles că pe lângă multă muzică, urmează concerte și desigur călătorii, iubesc să descopăr lumea. Crăciunul îl voi petrece alături de iubitul meu și de familiile noastre, iar de Revelion voi fi pe scenă în Malta, mă bucur să intru în Noul An făcând ceea ce îmi place cel mai mult: să cânt”, a declarat solista, cu câteva săptămâni în urmă.

