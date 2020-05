In articol:

O vanzatoare din orasul Abrud a fost pacalita de un tanar de 22 de ani. Barbatul, originar din Campia Turzii, a intrat in magazin si i-a cerut vanzatoarei sa ii schimbe mai multe bancnote de 200 de lei in bani mai mici. Incidentul a avut loc la 22 mai, dar politistii au reusit sa il identifice pe barbat in mai putin de o saptamana de la incident.

Un tanar din Campia Turzii a pacalit o vanzatoare de la un magazin alimentar din Abrud cu 200 de lei. Cum a pierdut femeia banii

Intr-o seara, tanarul din Campia Turzii a intrat intr-un magazin alimentar din Abrud (judetul Alba) si i-a cerut vanzatoarei sa ii schimbe trei bancnote de cate 200 de lei in hartii de 50 de lei. Ulterior, s-a razgandit si a spus ca ar vrea bancnote mai mici, de cate 5 lei, cerand inapoi bancnotele de 200 de lei. Apoi, cand le-a inapoiat pe cele de 50 de lei pe care le primise, a oprit patru dintre ele, fara ca vanzatoarea sa isi dea seama ce se intamplase.

Cinci zile mai tarziu, la 27 mai 2020, politistii de la investigatii criminale din Abrud au reusit sa il identifice pe barbatul care a pacalit-o pe femeie cu 200 de lei. Deocamdata nu se stie daca a mai incercat aceasta metoda de inselaciune si in alte magazine din zona. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii activitati infractionale a tanarului si recuperarea totala a prejudiciului, anunta jurnalistii de la antena3.ro.

sursa foto: Hepta