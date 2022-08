Insulele Grecești, ispite pentru vedetele din România. Ce destinații aleg celebritățile autohtone și cât costă o noapte de cazare pe cea mai scumpă insulă | EXCLUSIV

In articol:

Când vine vorba de vacanțe, vedele din România știu foarte bine ce destinații să aleagă să se distreze, dar să iasă bine și pozele de pe Instagram.

Tocmai de aceea, printre ele sunt vedete insulele grecești.

Aici găsesc tot ce își doresc, de la mâncare delicioasă, distracție, suveniruri și produse locale, până la priveliști de vis de filmat videoclipuri sau pozat pentru postările de pe Instagram. Dacă vor un sejur mai animat, merg în Mykonos, iar dacă vor un concediu liniștit și plin de relaxare, aleg insula Corfu.

Insulele grecești, preferatele vedetelor din România

Vedetele care merg în Grecia știu foarte bine ce să aleagă, iar insulele se pare că sunt preferatele tuturor. Banii nici nu mai contează atunci când vine vorba de vacanță, ci este mai importat să se simtă bine.

Din contră, pentru unele dintre celebritățile autohtone, luxul și opulența sunt cele mai importante așa că aleg destinații de mii de euro, iar mai apoi petrec în locuri exclusiviste, unde doar închirierea șezlongului costa în jude 400 de euro de persoană.

Selly și iubita lui [Sursa foto: Instagram]

Mykonos, insula de lux unde vedetele din România se distrează de minune

Selly și iubita lui Smaranda și-au petrecut anul acesta concediul în Mykonos, acolo unde au fost însoțiși de Bromania și iubita lui.

Vedetele ar fi închiriat o vilă în care au stat, însă zilele toride le-au petrecut pe unele dintre cele mai luxoase plaje de pe insulă, acolo unde se găsesc magazine ale brandurilor de lux, preparatele sunt care mai de care mai alese, iar șezlongul costă 400 de euro pe zi.

Tot în Mykonos a mers și Ioana Grama. Vloggerita de la Cluj s-a distrat alături de mai mulți prieteni din online și a închiriat o cameră într-un hotel de lux, cu o priveliște superbă. Aici, o cameră costa peste 1.000 de euro pentru 2 zile de cazare.

În Mykonos și-a petrecut vacanța și Lili Sandu, alături de iubitul și fiul ei. Actrița a postat mai multe imagini superbe pe contul său de Instagram și i-a lăsat pe fani „cu gura căscată”.

Ioana Grama, în timpul vacanței în Grecia [Sursa foto: Instagram]

Thasos, insula pe care vedetele din România o adoră

Ilinca Vandici se bucură în prezent de un concediu de vis în Thasos, acolo unde a plecat alături de soțul ei. Vedeta își petrece vacanța pe un yaht.

Prezentatoarea TV face sporturi nautice și plajă întreaga zi, iar atunci când are timp le arată și fanilor din mediul online cum se distrează.

La rândul său, Cosmin Seșeli a petrecut concediul în Thasos, acolo unde se simte excelent și unde serviciile din restaurante l-au impresionat, în comparație cu ceea ce se întâmplă pe litoralul românesc.

„ Am avut o cina senzațională, într-un loc minunat, preparate cu mult gust tradițional grecesc, un loc cu oameni tare faini, de fiecare data când vin in Thassos e musai să mănânc măcar de 2 ori daca nu in fiecare zi aici ”, a scris Cosmin Seleși, la un moment dat, pe rețelele sociale, în timp ce se afla în vacanță.

Ilinca Vandici, în timpul vacanței din Thasos [Sursa foto: Instagram]

Bogdan de Ploiești s-a răsfățat în Santorini

O insule de poveste, acolo unde peisajul îți taie răsuflarea și unde timpul parcă stă în loc este și Santorini. Aici s-a relaxat și s-a distrat și Bogdan de la Ploiești. În vacanță în Santorini a fost și Cristina Pucean, speculându-se că cei doi sunt împreună.

În mediul online, au apărut mai multe imagini realizate fix în același loc, iar la un moment dat, într-un sotry postat de Bogdan de la Ploiești, se putea remarca o blondă sexy care se uita în oglindă. Cazare în hotelul ales de ei are un preț ce „atinge cote maxime”.

Pentru o săptămână în luna august, ce include cazare cu mic dejun, două persoane sunt nevoite să plătească prețul de 64.000 de lei, sau aproximativ 13.500 de euro.

Bogdan de la Ploiești, în timpul vacanței în Santorini [Sursa foto: Instagram]