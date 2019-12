Angelica Constantin a dispărut ca prin minune, în ultima periodă. După ce a ținut luni la rând primele pagini ale tabloidelor și edițiile speciale ale emisiunilor tv de profil cu scandalul în care a implicat-o, fără voie, pe cântăreața Luminița Anghel, femeia s-a evaporat. Nu a mai apărut în presă, nu a mai bătut la ușile televiziunilor și nimeni nu mai știa nimic despre ea.

când reporterii WOWbiz.ro au întâlnit-o pe Angelica într-un cimitir

Aceasta până zilele trecute,bucureștean. Și nu venise pe la vreo rudă decedată să-i aprindă o lumânare ci… la cerșit. Pentru că da, asta face azi Angelica Constantin, cerșește. Trăiește din milă oamenilor care împart pomană pentru sufletele răposaților.

Mascată cu o eșarfă care-i acoperea fața până sub ochi, pentru a nu fi recunoscută, Angelica urmărește slujbele de înmormântare din capela cimitirului, ori pe cele de pomenire de la locurile de veci și își face apariția exact în momentele-cheie, când se împart pungile cu pomană ori colivă. Adună relativ suficient pentru a avea ce mânca timp de o săptămâna, după care, în următoarele sâmbete și duminici revine la “datorie”.

Angelica Constantin cerșește într-un cimitir bucureștean

“Dar eu va știu, sunteți Angelica Constantin, degeaba va acoperiți față, pentru că ochii va trădează”, a auzit femeia din gura reporterului WOWbiz.ro și, după ce și-a primit punga pe care o aștepta, și-a dat jos eșarfa de la gură. “Așa este, m-ați recunoscut, eu nu vreau să mă cunoască lumea, de aceea mă acopăr!”, a mărturisit femeia.

Relaxată, pe o banca din cimitir, Angelica a acceptat să rupă tăcerea și să acorde în exclusivitate pentru WOWbiz.ro un interviu-bombă. Am aflat că își cere scuze public față de Luminița Anghel pentru tot răul pe care i l-a făcut când s-a opus adopției Mariucai, fiica ei biologică și cea pe care solista dorea să o infieze. Am aflat că îl urăște pe David, fiul cel mare al Luminiței, cel adoptat, și că are un plan bine pus la punct, știut doar de ea, prin care va reuși să i-o încredințeze pe Măriuca artistei. Ce face fetița, cum se simte, cât de des o vizitează și ce spune micuța despre Luminița Anghel aflați din interviul de mai jos acordat în exclusivitate reporterilor WOWbiz.ro:

WOWbiz.ro: Ce mesaj aveți azi, după tot ce s-a întâmplat, pentru artista Luminița Anghel?

Angelica Constantin: Am făcut cea mai mare greșeală că am luat fetița de la Luminița Anghel. Doamna Luminița Anghel, va rog să mă iertați! Mi-ați iubit fata și îmi pare rău că am luat-o de la dumneavoastră! Am luat-o din răzbunare, din furie, din cauza presiunii lumii. Nu am vrut bani de la dumneavoastră! Să vă trăiască copilașul, Filip!

WOWbiz: Păi și David să nu îi trăiască?

Angelica Constantin: David? David este un…. Nu pot să îl sufăr. Și din cauza lui am luat-o pe Măriuca! Am auzit că îi spunea că nu îi va lua locul niciodată în inima Luminiței și o numea țigancă! Nu pot să îl sufăr pe David! Trebuie să îl aruncați pe străzi!

WOWbiz: Unde e Măriuca acum?

Angelica Constantin: Într-un centru de plasament. O văd de două ori pe lună, draga de ea. Are 12 ani și vorbește 4 limbi străine. E un copil bun, frumos și deștept.

WOWbiz: Cum vă spune Măriuca?

Angelica Constantin: Mami! Bună, mami!, așa îmi spune.

Angelica Constantin zice că are un plan și i-o va da pe Măriuca înapoi Luminiței Anghel

WOWbiz.ro: Dar de Luminița întreabă?

Angelica Constantin: Da! Întreabă! Și o iubește și acum și îmi pare bine! Îmi spune: Mami, sunt puțin supărată pe ține. Dacă mă lăsai la Luminița Anghel ajungeam o vedetă și o artista, pentru că eu vreau să fiu artista. Rău ai făcut că nu m-ai lăsat!

WOWbiz.ro: Ziceți că aveți un plan ca să îi dați fetița Luminiței Anghel! Cum vreți și credeți că puteți să mai faceți asta?

Angelica Constantin: Știu eu cum! Eu țin morțiș să i-o dau și știu că am să pot să i-o dau! O să i-o dau pur și simplu, pentru că ea nu vrea să se ducă la tatăl ei de origine turcă, așa că i-o voi da Luminiței, că a crescut-o. Doamna Luminița, să știți că Măriuca va iubește și acum! Aveți cuvântul meu de onoare! Jur pe sufletul meu!

Chiar dacă Angelica Constantin nu a fost extrem de clară în felul în care își va pune în aplicare planul prin care i-ar da-o spre creștere Luminiței Anghel pe Măriuca, momentan aflată într-un centru de plasament din Capitală, reporterii WOWbiz.ro au reușit să afle, într-un final, că femeia speră că la 18 ani, când fata va putea decide singură asupra propriei sorți, se va duce la artistă acasă iar această o va primi cu brațele deschise…

Măriuca are azi 12 ani și se află într-un centru de plasament

Viața Mariucăi, fetița pe care Luminița Anghel o luase dintr-un centru de plasament în urmă cu mulți ani și pe care o crescuse în casa ei, alături de David (fiul adoptat al artistei), cei doi fiind că frații, a fost dată peste cap în momentul în care mama naturală a început scandalul. Angelica Constantin și-a vrut fata înapoi și a pornit un întreg război, cu acuzații grave la adresa artistei. Până la urmă, Măriuca a ajuns înapoi într-un centru de plasament, unde se află și acum.

Disperată de scandalurile făcute de mama naturală a micuței, Luminița Anghel a renunțat definitiv la fetiță, anunțând că nu se mai duce la copil nici măcar în vizită. Decizia celei care a crescut-o și căreia îi spunea “mamă” a afectat-o pe Măriuca, fetița care multă vreme le-a spus celor din centrul de plasament că ea o iubește pe Luminița Anghel și că îi e tare dor de ea.

Angelica Constantin s-a judecat cu Protecția Copilului în încercarea de a o lua pe Măriuca din centrul de plasament unde se află acum, dar judecătorii au decis că fetiței îi este mai bine în centru decât acasă la mama ei biologică.