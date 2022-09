Interviu de excepție cu Vasile Muraru, unul dintre cei mai apropiați prieteni și colegi ai lui Alexandru Arșinel! Dezvăluiri emoționante despre toate momentele petrecute împreună | EXCLUSIV

In articol:

Veste că Alexandru Arșinel a murit a adus doliu în inimile românilor, dar mai ales la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, acolo unde maestrul și-a desfășurat activitate. Vasile Muraru a fost unul dintre colegii de suflet ai actorului și una dintre personaele care a vorbit ultima dată cu actorul înainte să internat în spital.

Într-un interviu de excepție acordat pentru Wowbiz.ro, Vasile Muraru a vorbit despre cele mai frumoase momente petrecute alături de marele actor, dar și despre parcursul pe care îl va avea Tetraul de Revistă Constantin Tănase fără maestrul Alexandru Arșinel.

Vasile Muraru, mărturii emoționante la scurt timp după moartea lui Alexandru Arșinel

Este un moment greu pentru lumea artistică din România, omul care a dus divertismentul la un nivel incredibil în țara noastră, marele Alexandru Arșinel, a murit? Cum ați primit vestea că a încetat din viata, în condițiile în care nu era doar un coleg de scenă, ci și o persoană extrem de apropiată?

Vasile Muraru: Moartea lui Alexandru Arșinel e dureroasă, tristă.... În ultima vreme, am vorbit cu fiul lui cel mare și mi-a zis că domnul Arșinel nu se simte bine, doar Dumnezeu era ultima lui salvare. Am sperat cu toții că se va reface, dar nu a fost așa…Aseară, totul s-a sfârșit! M-a sunat doamna Valentina Fătu și mi-a dat vestea cruntă, apoi și Cristi, fiul lui cel mic,

mi-a confirmat că tatăl lui a închis ochii definitiv. Vă dați seama ce durere. Dumnezeu sa îl ierte și să îl înalțe la ceruri, să ne încânte cu glumele lui de acolo, de Sus.

Dumneavoastră îl cunoșteați foarte bine, domnul Alexandru Arșinel era mereu cu zâmbetul pe buze și cu o glumă bună de spus chiar când te vedea...

Vasile Muraru: Zâmbetul, meseria, ce au făcut atât el, cât și doamna Stela pentru teatrul de revista, pentru divertisment în general sau înafara scenei, unde au promovat umorul de calitate, este unic. Pentru el, scena era totul, restul pălea. Și…să vă mai spun ceva…o calitate pe care lumea nu o știe era felul în care se lupta pentru tagma actoricească. Ținea foarte mult la această meserie, cum auzea că se întâmplă ceva, imediat pornea bateriile să se ducă la luptă, să îi apere pe artiști. Mai rar un asemenea om, cu o asemenea atitudine și cu multă empatie.

Teatrul trebuie să meargă mai departe

Cât de greu vă va fi să mergeți acum la teatru, când va fi depus trupul său neînsuflețit, și să îl vedeți cu ochii...închiși?

Vasile Muraru: Aș prefera să rămân cu imaginile din viață, când era el vesel și plin de energie. Dar asta e...

"Când ne vedeam, zâmbeam amândoi"

Vasile Muraru și Alexandru Arșinel au fost legați de o prietenie impresionantă așa cum numai în lumea artiștilor s-a mai văzut. Teatrul i-a legat și i-a făcut să meargă împreună mai departe, aducând zâmbetul și fericirea pe chiul fiecărui spectator.

Cum era domnul Arșinel atunci când se întâlnea cu dumneavoastră, avea un fel anume de a se comporta, mai ales că erați apropiați de o viață?

Vasile Muraru: Vă spun sincer că atunci când ne vedeam, zâmbeam amândoi, el mă făcea ”... ”MUTULE”, pentru că nu prea îi spuneam orice, nu îi ziceam tot ce ar fi vrut dumnealui să știe, dar totul se rotea în jurul teatrului, în jurul la ceea ce aveam de făcut la teatru sau dacă eram la turnee...în jurul spectacolelor, pentru că am fost în foarte multe turnee împreună.

Cum s-au cunoscut Vasile Muraru și Alexandru Arșinel

Cum l-ați cunoscut pe domnul Alexandru Arșinel, vă mai amintiți?

Vasile Muraru: L-am văzut la televizor, am crescut cu el si cu doamna Stela Popescu, i-am urmărit Revelioanele până am ajuns la Teatrul Constantin Tănase în 1981 și atunci l-am cunoscut în adevăratul sens al cuvântului și, treptat, treptat, ne-am cunoscut mai bine, am fost mai apropiați.

Avea în cabina dumnealui ceva de suflet sau avea niște tabieturile doar ale dânsului?

Vasile Muraru: Nu era superstițios, la el ținea totul de meserie, de ce însemna ea, să fii înainte la spectacol, nu să vii după ce începea spectacolul, chiar dacă nu era pe scenă din primele minute, așa a fost dintotdeauna. Era pregătirea numărului pe care îl avea de făcut, contactul cu zgomotul sălii, cu freamătul sălii, înainte de spectacol, cu atmosfera de teatru, că acolo e o atmosferă aparte, toată pregătirea e un ritual. Cam așa ar fi o caracterizare a lui de dinainte de a urca pe scenă.

Alexandru Arșinel, emoționat de fiecare dată când urca pe scenă

Domnul Arșinel avea vreodată emoții când urca pe scenă?

Vasile Muraru: Bineînțeles, dacă nu ai emoții, nu ești artist.

Cu soția domnului Arșinel, ați reușit să luați legătura în aceste ore? Și dânsa are mari probleme de sănătate?

Vasile Muraru: E mai greu să o deranjez...E greu... cu băieții am vorbit de două ori și azi, cu Cristi în special. Mi-au spus ce urmează să facă în orele următoare, îi vor depune trupul la teatru, deși, inițial, au vrut să îl depună acasă...Să vedem ce vor decide ei să mai facă până in ultimul moment, durerea e prea mare și e de înțeles.

Vasile Muraru, una dintre ultimele persoane care a luat legătura cu Alexandru Arșinel

Dacă l-ați mai fi văzut acum în viață, și ați fi știut că este pentru ultima oară, ce i-ați fi spus?

Vasile Muraru: Noi în general, când ne vedeam, vorbeam despre spectacole, așa cum v-am mai spus, cum să le programăm, acesta era interesul lui, să apară, fiindcă dorul său mare era scena, iar eu trebuia să îl programez să joace spectacolul. Din păcate, ultima evoluție pe scenă a fost pe 18 decembrie, când a fost un spectacol în Galele Savoy. Stabilisem să vină și în ianuarie, dar...nu a mai putut. Tot am așteptat, tot am mai sperat, însă...Speranța, știți cum e, ea există, dar uneori, lucrurile nu mai sunt posibile. Boala nu iartă pe nimeni.

În ultimele discuții ale dumneavoastră cu domnul Alexandru Arșinel, cum l-ați perceput?

Vasile Muraru: Se simțea puțin obosit, mi-a zis...”sunt obosit, trebuie să mă refac un pic și pe urmă să mai stăm de vorbă, să ne mai sfătuim, să mai vedem ce putem să facem, ca să revin pe scenă”. Discuția aceasta am avut-o acum două săptămâni, înainte de a se interna la Spitalul Floreasca. Nu știam că va fi pentru ultima oară! Off...e greu acum să vorbesc despre el la trecut, dar totuși, să nu uităm niciodată, Alexandru Arșinel e nemuritor prin arta lui! Dumnezeu să îl ierte.



