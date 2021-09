In articol:

WOWbiz.ro: Din tot parcursul tău de vlogger, e ceva ce regreți și dacă ai putea da timpul înapoi nu ai repeta?

Selly: Nu, nu mă pot gândi exact la un lucru pe care să îl regret. Desigur, uitandu-mă la ce făceam când eram mai mic sau chiar acum 2 sau 3 ani, cu siguranță la vârstă și la mintea mea de acum nu aș mai face acele lucruri, însă cred că cel mai important este că tot timpul am fost autentic, am fost muncitor și m-am prezentat oamenilor exact așa cum eram eu la momentul respectiv. Deci, cu siguranță nu aș mai face vlogurile pe care le făceam la 14 sau 15 ani, dar asta nu înseamnă că le regret, din contra mi se pare că sunt lucruri care m-au dezvoltat.

WOWbiz.ro: Ador întrebarea asta cu insula pustie. Cu siguranță, tu nu... Prin urmare, pe o insula pustie să zicem că vei naufragia și nu poți lua cu tine decât o singură persoană. Și ai de ales dintre: Gami, Madalin și Dorian Popa. Pe care îl iei?

Selly: Aici probabil vreți să mă întrebați la care țin mai mult pentru că eu aș lua pe o insula pustie pe cel care s-ar descurca cel mai bine în acele condiții pentru a putea supraviețui, așa că evident dintre cei trei l-aș alege pe Dorian pentru că ar fi cel mai de încredere ajutor. El are forța și energia necesara pentru a face tot ce îi stă în putință să ne salveze. Sunt sigur că e de ajuns să strige “Hatz, Johnule!” la avioanele de deasupra și cineva ne va salva.

Selly este foarte bun prieten cu Dorian Popa, Gami și Mădălin[Sursa foto: Instagram]

WOWbiz.ro: Pe care dintre vloggerii la moda îl consideri competitorul tău direct? Sau Selly e Selly și nu are competiție?

Selly: Nu consider că sunt în competiție directa cu nimeni pentru că fiecare dintre noi, vloggerii mari, avem stilul nostru propriu, avem abordări diferite sau un tip de conținut diferit, așa că nu cred că sunt în competitie directă cu nimeni, însă în competiție sunt cu toți cei care sunt în zona de vizibilitate în online. Mulți oameni confundă competiția cu ideea de a fi rivalul cuiva, dar nu este de fapt așa pentru că sunt în competiție cu oameni care îmi sunt prieteni, pe care îi apreciez.

WOWbiz.ro: Te obliga faptul că ai un canal de youtube de peste 3 milioane de subscriberi? Mă refer aici la latura educativă a vlogurilor tale

Selly: Cu siguranță că există o responsabilitate enormă pentru 3 milione de subscriberi mai ales că mulți dintre ei au vârste cuprinse intre 13-15 ani. întodeauna am încercat să strecor în conținutul pe care îl fac și niște mici sfaturi, nu lecții pentru că eu nu dau lecții. Nu am experiența de viață necesară să fac asta. Cu toate astea, mereu am încercat să empatizez cu comunitatea mea și să împărtășesc experiențele mele. Am încercat să îi ajut să se dezvolte atât cât s-a putut, dar mi-aș dori foarte mult ca pe cei care mă urmăresc, pentru că sunt totuși foarte mulți tineri, să îi pot influenta spre a-și urma pasiunile, spre a deveni mai buni în ceea ce fac, spre a fi motivați, spre a avea un viitor cât mai bun. Mi-aș dori ca generația mea să fie o generație care să reușească să facă performanta în fiecare domeniu. Îmi doresc să fim o generație performantă.

Selly este cel mai iubit vlogger din România[Sursa foto: Instagram]

WOWbiz.ro: Apropo, cum arata butonul de 3 milioane? Există așa ceva?

Selly: Nu, nu există – butoanele pe YouTube sunt 100K, 1M, 10M – după care cei cu peste 50M pot primi de la YouTube lucruri persoanlizate, practic în unic exemplar, însă aceste butoane se opresc la 10M. La 3 milioane nu avem buton, din păcate.

Selly despre relația cu Smaranda: “Ne iubim foarte mult, dar nu m-am gândit la căsătorie”

WOWbiz.ro: Ai fost mereu un puști precoce. Prin urmare, nu mi se pare deplasată întrebarea acum, când ai 20 de ani: Când o iei de nevastă pe Smără?

Selly: Ei bine, nu cred că m-am gândit serios la asta. Consider că sunt mult prea tânăr să mă gândesc la acest aspect. Însă ce iți pot spune este că am o relație foarte frumoasă cu Smaranda. O relație care deja aduna niste ani și eu cred că în continuare vom avea o relație armonioasă. Ne iubim foarte mult, gândim la fel, avem personalități foarte asemănătoare și pur și simplu există o chimie foarte bună. Motiv pentru care nu m-am gândit la căsătorie în sine, însă o consider pe Smără o partenera extraordinara care a fost mereu lângă mine, m-a susținut și nu pot să nu consider aceste lucruri importante pentru mine și pentru relația noastră.

Selly trăiește o frumoasa poveste de iubire alături de Smaranda[Sursa foto: Instagram]

WOWbiz.ro: Legat de iubita ta, Smaranda, e greu să o iubești pe Smără? E o parteneră dificilă? Uneori, în vloguri, așa pare.

Selly: Uneori în vloguri așa pare, însă nu este chiar deloc greu să iubești o persoana ca Smără. Chiar nu avem o relație în care să ne certam foarte des, din contră certurile noastre sunt foarte rare iar dacă sunt, înseamnă că exista motive reale pentru care ne certăm. Smără este o persoana înțelegătoare și care nu este genul acela de iubită care să aibă o pasiune în a-ți toca nervii. În nicun caz. Cred că cel mai important lucru în relația noastră este respectul, care la noi este din belșug.

WOWbiz.ro: Și totuși, bănuiesc că ești destul de curtat de domnișoare. Cum se face că nu ai ochi decât pentru Smără?

Selly: Consider că este un lucru care tine de respect. Atâta timp cât eu am ales să fiu cu ea este absolut normal să fiu loial în relația aceasta. Momentan nu caut genul acesta de aventuri. Am o relație foarte stabilă care mă face să fiu foarte fericit și implicit împlinit.

Ce răspunde Selly la întrebarea: “Ai fi capabil să iți înșeli partenera?”

WOWbiz.ro: Ești un tip fidel? Ai fi capabil să iți înșeli partenera? – îmi amintesc că ai trecut cu brio un test la detectorul de minciuni, pe aceasta tema, dar nu pot rezista tentației de a întrebă și eu. Deh, poate iese de un titlu bun J

Selly: Nu, niciodată asta.

Selly dansează pe mese într-un videoclip al trupei 5Gang[Sursa foto: Captură YouTube]

WOWbiz.ro: Și dacă copilul lui Selly va zice: “Tati, eu vreau să mă fac vlogger. Acum, la 5 ani” Tu ce îi răspunzi?

Selly: Da, bineînțeles că poate să facă asta, daca el își dorește asta. Aș monitoriza și aș fi atent la ceea ce face. Dar daca asta și-ar dori la 5 ani, aș face tot posibilul să îi ofer toate instrumentele necesare pentru a-și îndeplini visul. Poate s[ fie mfoarte bun sau pote sp fie un vlogge „varză”, însă dacă copilul meu va avea la 5 ani dorița și creativitatea să facă ceva asemănător, ar fi foarte tare.

WOWbiz.ro: Ți-ai făcut academie de vlogging. Cum ți-a venit ideea și câți elevi ai? Vorbește-ne un pic despre acest business!

Selly: Nu este doar un business, este mai mult un pas natural și necesar în cariera mea. Nu cunosc extrem de multe lucruri, însă daca e ceva ce cunosc bine acesta este vlogging-ul și online-ul românesc. Mi-am dorit să dau mai departe knowledge-ul acesta, mai ales pentru că oamenii mă întrebau “Selly, cum pot să fac un conținut mai bun? În ce program editezi? Ce cameră folosești?” Atunci m-am gândit că dacă nu eu, atunci cine? Și din dorința de a livra un conținut de calitate care nu există pe piață, am zis că asta este o soluție bună. Mai ales că nu exista conținut dedicat acestui domeniu de vlogging și piață din România. Am avut pe lângă cursurile de vlogging de la A-Z și extrainformații legate de tot ceea ce știu eu despre vlogging, online, campanii publicitare, munca cu clienții, cum să echilibrezi ceea ce vrei tu și ceea ce vor oamenii să vadă. Toate lucrurile astea pe care le înveți doar prin “try and error”, încercând și greșind. Nu era nimic asemănător și am zis să o fac eu. Am avut și sesiuni cu studenții academiei, apeluri video, conferințe în cadrul cărora am răspuns la întrebările lor. Așa am creat o academie online care la acest moment aduna 2000 de studenți și se poate găsi pe selly.com. Cred că am reușit să creez un raport calitate – conținut destul de impresionant pentru un “profesor” în vlogging aflat la începutul carierei.

Selly este îndrăgostit de mașinile de lux[Sursa foto: Instagram]

WOWbiz.ro: Nu ești prea mare fan al bătrânului Facebook, doar 348k de urmăritori. Iar la tik tok, abia 830k? Fata de “scorurile” pe care le ai pe Instagram, youtube. De ce aceste diferențe?

Selly: Este extrem de greu să fii performant pe 4 platforme de socializare în același timp. Trebuie să te concentrezi pe ceea ce iți place ție mai mult și pe mediul unde tu iți poți exprima cel mai bine brandul tău de glume, de conținut, de formate, de show-uri. Tot ceea ce faci tu, trebuie să faci acolo unde platforma este cel mai bine optimizată pentru ceea ce faci tu și acolo unde exista publicul pentru ceea ce creezi. În cazul meu este YouTube-ul. În aceasta platforma investesc cel mai mult timp, bani când e vorba de producția de conținut. Pentru că asta este platforma mea. Îmi place și să stau pe Instagram, postez și TikTok-uri, mai scriu poate și ceva pe Facebook din când în când însă pasiunea mea este YouTube-ul și cred că se vede în cifre. Este aproape imposibil să ai pe toate rețelele același număr de followeri. E normal să existe diferențele astea.

Selly- Andrei Șelaru își ajută părinții cu bani de câte ori este nevoie

WOWbiz.ro: Când au început să creadă în tine părinții, în ceea ce faci, că nu este o prostie, că poți face bani din vlogging? Ați avut discuții în contradictoriu pe aceasta tema la început?

Selly: Da, am avut discuții în contradictoriu și au început să aibă încredere în mine atunci când au început să vina banii, dar în niciun caz nu sunt de blamat pentru asta pentru că era foarte greu în 2011 să prezici că YouTube-ul o să fie the next big thing. Cu siguranță părinții mei nu făcut calculele corecte când au spus că nu e cea mai de viitor meserie. La momentul respectiv nu aveai de unde să iți dai seama că se va ajunge unde sunt astăzi.

WOWbiz.ro: Iți ajuți periodic părinții cu bani?

Selly: De oricâte ori este nevoie cu toată deschiderea și cu cel mai mare drag, însă de cele mai multe ori nu este nevoie.

Selly: “Nu pot să spun că m-am omorât cu învățatul la toate materiile pentru că aș minți cu nerușinare”

WOWbiz.ro: Mulți copii vor să fie că Selly, dar nu multora le iese Ce mi se pare mie fascinant este felul în care ai reușit să faci vlogging fară să neglijezi școală. Ai avut rezultate foarte bune la învățătură. Cum ai reușit asta?

Selly: Mama mea este profesoara de matematică și a avut grija să nu mă concentrez prea mult pe vlogging și prea puțin pe școală. Părinții au ținut mereu să am rezultate bune la scoală și nici eu nu sunt foarte delăsător în ceea ce privește scoală. Nu pot să spun că m-am omorât cu învățatul la toate materiile pentru că aș minți cu nerușinare, însă să înveți să iei bacul și să iei note de 8 și de 9 la câteva lucrări este destul de simplu daca te chinui puțin. Bacul este un examen, din păcate, care te pune să tocești și are foarte multe inutilități pe care trebuie să le înveți, însă nu e atât de greu.

Selly este topit după Smără, iubita lui, studentă la medicină[Sursa foto: Instagram]

WOWbiz.ro: Credeai că vlogurile te vor îmbogăți?

Selly: Îmi doream asta, însă nu credeam că se va întâmpla. Doar speram. Eram realist și știam că nu o să câștig bani.

Ce răspunde Selly la întrebarea: “Cați bani câștigi pe luna din youtube?”

WOWbiz.ro: Câți bani câștigi pe luna din youtube?

Selly: Am răspuns în academia de vlogging la această întrebare și o să păstrez răspunsul doar pentru membrii academiei.

WOWbiz.ro: Te-au transformat banii și faima într-un tânăr fițos?

Selly: Nu, nu cred. Cine mă cunoaște, știe că încerc să rămân cât mai realist și cu picioarele pe pământ.

WOWbiz.ro: Mergi la restaurante scumpe, în concedii de lux alături de iubita ta, conduci mașini de sute de mii de euro și te îmbraci doar cu branduri celebre. Faci asta pentru că iți permiți, pentru că iți place sau pentru că vrei să păstrezi anumite standarde și o anumită imagine? Sau?

Selly: Îmi place! Dacă nu mi-ar placea nu aș face asta. O fac pentru că îmi permit, dar și pentru că îmi place să îmi păstrez anumite standarde.

Captură dintr-un videoclip al trupei 5Gang[Sursa foto: Captură YouTube]

WOWbiz.ro: Abordezi cu lejeritate subiectele greoaie, te iei la trântă cu autoritățile cu tupeul unui adult bazat și foarte bine pregătit, ai un discurs impecabil, greu de dobândit la vârsta ta și o coerență a ideilor și a argumentelor de necombătut! Felicitări pentru toate acestea! Spune-ne cum ai reușit să te antrenezi în acest sens? Vloggingul de mic te-a ajutat? Nici cea mai tare scoală de comunicare din lume nu reușea să formeze un tânăr așa cum ești tu. Sună a lauda, dar reprezintă realitatea.

Selly: Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Eu cred că poți lucra la un discurs impecabil. Nu cred că tot ce am spus pe tema educației a fost neapărat impecabil, însă cred că a fost o dezbatere bună pe acest subiect. Cred că cheia aici este să fii pasionat de subiectul respectiv, să te intereseze cu adevărat subiectul despre care vorbești, despre care ai acel discus. Câtă vreme ai un discurs care nu te intrigă, s-ar putea să nu fii convingător. Am citit și citesc în continuare, de aceea încerc să îi motivez și pe cei din comunitatea mea pentru că doar așa te poți devolta pe partea de vocabular și comunicare. Desigur știm cu toții că skill-ul de a fi un bun comunicator este unul dintre cele mai importante în viață. Un alt lucru este că am încercat să învăț bine și la scoală. Am încercat intodeauna să nu ignor chestia asta, însă în principal cred că m-a ajutat vloggingul. De 9 ani eu vorbesc cu oamenii, le văd feedback-ul, reacțiile și cred că în timp m-am adaptat și am reușit să am un discurs cât mai cursiv și convingător.

WOWbiz.ro: Craiova sau București?

Selly: Craiova este un oraș frumos pe care îl voi iubi întotdeauna. Mereu mă bucur atunci când apuc să trec prin Craiova, însă unde aș sta eu și unde este pentru mine centrul de interes ar fi clar București.

Selly spune adevărul: face sau nu curat în casă! “Mă mai ajută Smără, însă dau cu aspiratoru! Altfel am trai în dezastru.”

WOWbiz.ro: Cum arata Selly în casa? Faci treaba? Curățenie, spălat vase, dat cu aspiratorul?

Selly: Nu sunt foarte casnic. Cu siguranță, ar trebui să mă ocup un pic mai bine. La toate astea mă mai ajută Smără, însă, cu siguranță, dau cu aspiratorul prin casă! Altfel am trai în dezastru. Cineva, clar, trebuie să o facă!

Selly și Tzanca Uraganu [Sursa foto: Instagram]

WOWbiz.ro: Iți plac manelele. Ai recunoscut-o cu degajare. De ce plac atât de mult manelele tinerilor din generația ta și de ce crezi că unora le e rușine să recunoască faptul că ascultă acest gen muzical?

Selly: Cred că pur și simplu am această teorie că moda odată la 15 ani revine și ne prinde pe toți. Cred că acum trăim din noi explozia din anii 2000 ai manelelor doar că un pic mai avansată. Pur și simplu sound-ul acesta muzical, exprimările sunt amuzante pentru tinerii din generația mea și se distrează cu ele. Despre asta este vorba. E muzica accesibilă care se ascultă la petreceri, pe care te distrezi și atât. Rușinea vine din stigma imensă pe care acest gen muzical îl poartă în societate. Mulți oameni ajung să nu aprecieze aceasta muzică pentru că vine din instict să zici că nu iți plac manelele.

WOWbiz.ro: Nu ai în plan să iți iei un animal de companie?

Selly: Ba da, mi-aș dori să cumpăr un câine sau o pisică. Sigur nu amândouă, însă momentan abia am grijă de mine. Poate anul viitor.

Cum poți face o poză cu Selly: “Fac cu oricine, mai puțin când sunt la masă” Pe 19 septembrie, la concert, își așteaptă fanii!

WOWbiz.ro: Ce șanse are un fan de-al tău să își facă o fotografie cu tine? Dacă iți scrie, te caută... cum să procedeze?

Selly: Oricine mă oprește, oricând mai puțin atunci când sunt la masă și mănânc, face o poză cu mine. Nu refuz oamenii care cer să facă o poza cu mine. Desigur, cei care o cer într-un mod civilizat și politicos. Cel mai simplu mod de a face o poza cu mine este să vii la concertul de la Romexpo de pe 19 Septembire- cel mai mare concert făcut de 5Gang – și să iți cumperi pachetul Meet and Greet. Cu acest pachet nu trebuie să mă cauți, știi deja unde mă găsești.

Selly lucrează chiar și în piscină[Sursa foto: Instagram]

WOWbiz.ro: Eu am tot întrebat. E rândul tău să spui ceea ce iți dorești și ce eu nu am cuprins în acest set de întrebări. Practic, acest „spatiu” este un soi de: „Ce planuri de viitor ai tu, Andrei Șelaru”?

Selly: Îmi doresc să păstrez foarte sus partea de imagine și să mă ocup cât mai mult de felul în care îmi comunic conținutul. Doresc să mă dezvolt din ce în ce mai mult pe partea asta și să fac producții din ce în ce mai mari. Mi-aș dori foarte mult să trec în viitorul un pic mai depărtat la producții de show-uri, emisiuni pentru canalele de streaming. Un conținut mult mai de calitate. Îmi doresc să cresc cât mai mult calitatea conținutului meu. Nu doar la calitatea video, ci și pur și simplu scenariul să fie la un alt nivel. Mi-ar placea enorm să fac un serial. Pe de alta parte, mi-aș dori să dezvolt alte business-uri adiacente business-ului de imagine și am câteva concepte și idei însă aștept timing-ul potrivit la care aș putea să fac o balanță corectă între activitatea mea principală de entertainer și activitatea mea de antreprenor. Pentru că nu pot fizic să le fac pe amândouă în același timp. De multe ori constați că nu e destul timp să poți să dezolti încă un business pe lângă activiatea ta principală. Mi-aș dori să fac ceva în domeniul IT, în domeniul tehnologic. Însă până acolo cred că mai e ceva timp.