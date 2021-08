Dorian Popa, greșeala care l-a costat un drum la camera de gardă: „Îmi curge sânge din urechea asta”

Dorian Popa [Sursa foto: Instagram] 18:23, aug 17, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Dorian Popa este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România și unul dintre cei mai activi pe rețelele de socializare.

Nu trece o zi fără ca vedeta să nu posteze ceva în mediul online prin care să le arate internauților ce a mai făcut.

În urmă cu câteva ore, cântărețul și-a speriat toți urmăritorii. Dorian Popa le-a dezvăluit fanilor că a ajuns la camera de gardă a Spitalului ORL Panduri, după ce a făcut o greșeală cumplită.

Dorian Popa, de urgență la spital: „ Sângerarea nu se poate opri”

Nu este niciun secret faptul că artistul este foarte preocupat de imaginea sa și este foarte atent la igienă. Atunci când apare în spațiul public trebuie să afișeze o imagine impecabilă, însă o greșeaă l-a dus direct la camera de gardă a Spitalului ORL Panduri din sectorul 5 al Capitalei.

Potrivit declarațiilor sale, se pare că a vrut să se curețe în urechi folosind bețigașe, iar asta i-a cauzat sângerarea. Pentru că nu putea să o oprească în niciun fel, Dorian Popa nu a mai stat pe gânduri și a mers direct la spital. Acum spune că a fost la un pas să-și spargă timpanul și trage un semnal de alarmă pe pagina sa de Instagram, îndemnându-și urmăritorii să nu-i urmeze exemplul pentru a nu ajunge în aceeași situație ca el.

„Aviz amatorilor, nu vă băgați bețigașe în ureche indiferent de ce vă spune creierul. Am făcut-o lată, îmi curge sânge din urechea asta. Sunt la ORL. Sângerarea nu se poate opri, am dat cu bățul de mânerul ciocănașului, la milimetri de timpan”, le-a spus Dorian Popa fanilor de pe Instagram.

Dorina Popa, control medical de rutină, după ce mama lui a fost diagnosticată cu pietre la rinichi

După ce a aflat că femeia care i-a dat viața are pietre la rinichi, o afecțiune ce poate fi ereditară, Dorian Popa nu a mai stat pe gânduri și a dat fuga la spital pentru a-și face mai multe investigații medicale.

„E un moment foarte important în viața mea. Am mai mult de jumătate de an de când îmi propun să intru în revizie, nu mi-am mai făcut de mult niște controale amănunțite plus că ultimele luni de zile au fost cu probleme pentru mamișor și cumnata mea, au pietre la rinichi. Așa că am tras o singură concluzie, geneticul familiei Popa din punct de vedere al rinichilor este zob, este ereditară, așa că trebuie să fim atenți. Eu am învățat că mai bine prevenim, decât să te chinui să repari.

În timp ce făceam reflex-terapie am simțit că am o gâlmă în talpă și am întrebat ce e cu ea. În talpă sunt centrii care reprezintă tot organismul nostru și zice că e din zona rinichilor și că ea crede că trebuie să mă verific. Nu mi-a venit să cred, asta e cea mai mare problemă a familiei Popa. Acum mi-am făcut programare la ecografie. Așa e normal, nici mie nu mi-a căzut bine, dar e mai ok să aflăm din timp.

Sunt programat la endoscopie și colonoscopie pentru că am niște hemoroizi cronici de la tatăl meu ”, a explicat artistul pe Instagram