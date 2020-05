In articol:

Viorel Cataramă a vorbit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, despre deciziile care au stat în spatele dorinței sale de a se infecta voluntar cu coronavirus, în ciuda faptului că, astfel, timp de minimum două săpămâni, va fi lipsit de prezența familiei sale și, evident, se supune unor riscuri mari.

”Astăzi mă simt excepțional. Dacă zile trecute nu m-am simțit grozav, astăzi am temperatura 35,9, concentrația de oxigen în sânge 98, deci sunt perfect. Nu știu dacă m-am infectat cu coronavirus, nici nu e relevant. Eu m-am dus să mă infectez, m-am îmbrățișat cu mai multe persoane dintre care una era infectată, conform comunicatului oficial al parchetului. Prin urmare, am făcut tot ce ține de mine ca să mă infectez. Am avut câteva simptome, dar astăzi mă simt perfect”, a explicat Viorel Cataramă pentru WOWbiz.ro. Mai mutl, recunoaște omul de afaceri, de când a făcut publică decizia lui de a se infecta cu coronavirus, a avut de-a face și cu Poliția Locală. ”Au venit la mine acasă niște polițiști extrem de politicoși, amabili și profesioniști, au venit să își facă datoria în conformitate cu prevederile legale. Am schimbat informații și ei trebuie să mă verifice, o dată sau de două ori pe zi, dacă respect izolarea totală pe care mi-am impus-o. Mi-au făcut deja încă o vizită, m-au văzut, m-au salutat și... viața merge înainte”, a explicat Viorel Cataramă.

Motivele pentru care a făcut însă acest gest, în ciuda faptului că are 65 de ani, le-a explicat tot el. ”Este un risc mai mult teoretic, în niciun caz uriaș. Eu sunt un bărbat sănătos, nu sufăr de alte afecțiuni, iar gestul meu este al unui patriot care este dispus să își dea viața pentru țara lui, pentru ca drepturile și libertățile fundamentale să nu fie încălcate, iar România să nu fie falimentată din punct de vedere economic, iar câteva milioane de români să nu fie nenorociți”, susține Viorel Cataramă.

Viorel Cataramă este convins că autoritățile au abordat greșit criza coronavirusului: ”Prețul este prea mare și nu se justifică”

”În lume, față de acest virus, sunt două metode de combatere: metoda izolării și metoda imunizării de grup. Chiar din momentul în care s-a decretat, sau s-a intenționat decretarea stării de urgență, eu am fost singura persoană din spațiul public care am militat pentru utilizarea metodei imunizării de grup. Care înseamnă că oamenii își continuă activitățile, munca, își păstrează drepturile și libertățile fundamentale și numai persoanele vulnerabile sunt protejate cu adevărat, de toată lumea, inclusiv de stat. Celelalte persoane sunt îndrumate, sfătuite, consiliate, etc, dar nu se întâmplă nimic grav din punct de vedere economic. Aceasta era metoda de urmat dintr-un motiv foarte simplu: astăzi ni se spune că ieșim din starea de urgență și că trebuie să facem următoarele lucruri: să ne spălăm de câteva ori pe mâini și pe dinți, să purtăm mască, să păstrăm distanța... Păi asta puteam să o facem și acum două luni. Nu trebuia să falimentăm România ca să facem ce trebuia să facem acum două luni. (...) Virusul există și, oficial, niciun vaccin nu există și, anul acesta, nici nu va fi descoperit. Adică am stat două luni degeaba în casă și când ieșim din casă ne întâlnim cu același inamic și în proporție de 90-95% nu vom avea nimic. (...) Noi începem imunizarea de grup de vineri. Sistemul medical este la pământ în România. Dar de ce? Pentru că, timp de 30 de ani, românii au votat numai structuri mafiote care au devalizat toate sistemele, inclusiv cel medical, și care au vândut România aproape pe nimic străinilor. Acum românii ajung să plătească nota de plată pentru ce au făcut timp de 30 de ani. Devalizarea sistemului medical s-a făcut conștient de persoane care au beneficiat de informații și care au avut acces la putere. Astăzi, la fel ca și acum două luni, sistemul medical este la pământ”, explică omul de afaceri.

Mai mult decât atât, Viorel Cataramă nu se ferește să arate consecințele pe care, consideră el, le vom suporta foarte greu, pe termen lung. ”România nu are numai coronavirus. Până acum am generat 1,5 milioane de șomeri, împreună cu familiile lor fac 4 milioane de oameni pe care i-am nenorocit. Și am mai declarat infractori peste 4 milioane de oameni, cei care au peste 65 de ani, pe care i-am arestat la domiciliu. Am nenorocit peste 10 milioane de oameni, în România, pe mult timp de aici încolo. (...) Nu știu când își va reveni România, economic. Ceea ce spun eu este că nu era nevoie să falimentăm România, să generăm 1,5 milioane de șomeri, să aducem atât de multă suferință la milioane de români doar pentru a ne ocupa de coronavirus. Ceea ce vreau să spun eu, și poate părea cinic, este că pentru câțiva, pentru câteva zeci, sute de persoane, în pericol de a muri nu poți să distrugi o țară, să îi iei drepturile și libertățile fundamentale și să o falimentezi din punct de vedere economic. Prețul este prea mare și nu se justifică”, spune el.

Cataramă: criza coronavirusului, un adevărat război

”Eu m-aș feri să fac speculații (cu privire la ideea că cineva are interes să falimenteze economia mondială, n. red.) pentru că speculații se fac de la începutul anului. În domeniul coronavirusului toată lumea își dă cu părerea, dar nimic nu este precis, nu e nimic certificat științific, nu există un vaccin... Înainte de a vă răspune, vă dau exemplu! Două persoane de la vârful puterii din România, ministrul de interne și președintele, ambii cu acces la toate informațiile posibile... O persoană spune că putem să circulăm liber, altă persoană spune că nu putem să circulăm liber. Adică două persoane care au acces la aceleași informații, dar una care visează noaptea că noi nu putem să fim liberi își impune punctul de vedere și ne spune că trebuie să acceptăm binele cu forța... Așa ceva nu poate fi acceptat într-o societate democratică și, repet, drepturile și libertățile fundamentale nu pot fi încălcate atât de ușor și atât de lejer. (...) Vreau să vă mai spun un lucru. În momentul în care o țară este atacată ea merge la război, să se apere. În momentul în care mergi la război, accepți, conștient, că vei avea un număr mare de morți. Dacă vrei ca acești morți să nu existe, capitulezi, îți faci de rușine țara și te pitești în orice cotlon, și nu ai morți. La fel și cu virusul... Noi suntem într-un război cu un adversar necunoscut care atacă România. Ai două posibilități, să lupți sau să capitulezi. Consecința acestei acțiuni este că îți falimentezi România și le iei cetățenilor drepturile fundamentale. Ceea ce spun eu este că trebuie să lupți și să îți riști viața pentru țara ta, atunci când ea este în primejdie. Asta e o chestiune fundamentală.

Sunt foarte puține persoane care, la nivel mondial, știu despre ce e vorba. Fiecare încearcă să rezolve, dar eu pot să îmi dau cu părerea: de 75 de ani omenirea nu a mai avut un război de dimensiuni mari. În acest timp, în 75 de ani, clasa politică s-a birocratizat și a devenit foarte coruptă. Toată lumea a încercat să privească această amenințare din punct de vedere electoral, să nu cumva să ia o decizie greșită care să mă scoată de la putere. Nimeni, dar absolut nimeni, nu și-a pus problema să ia o decizie ca să facă bine poporului. Nu, toți și-au pus problema să ia decizii care să nu îi dărâme de la putere. Și, atunci, s-a pus, și în România, și în străinătate, următoarea problemă. Dacă riscăm metoda imunizării de grup putem fi măturați de la putere. Dacă, în schimb, mergem pe izolare totală, mai avem o șansă. Calculul a fost bun atunci, dar e greșit pe termen lung. Și nu e vorba doar de actualul guvern. Întreaga clasă politică a votat suspenarea libertăților și falimentarea României, pentru că Parlamentul, în integralitatea lui a votat OUG-urile, nu numai Guvernul care este minoritar.

Întreaga clasă politică s-a temut ca nu cumva să voteze ceva în ce crede pentru binele poporului român și au preferat să voteze tot la fel, pentru că, dacă se întâmplă ceva, toți suferă la fel, dar tot ei vor fi votați și tot cam în aceleași procente. Doar că se schimbă situația și o să vedeți că acțiunea mea este sprijinită de mai mult de 5 milioane de români. (...) Susțin faptul că am stat de pomană acasă și că costurile de falimentare a milioane și milioane de oameni nu se justifică. Și toată clasa politică, astăzi, nu mai este PSD-PNL, stânga, dreapta, astăzi, discuția în România este trebuia să urmăm calea imunizării de grup sau trebuia să prăbușim România? Asta este discuția și nu ține cont de ideologie”, a mai explicat Viorel Cataramă.

Revenirea economică, un vis interzis în viitorul apropiat?

”Nu cred că există vreo variantă să ne revenim imediat, sub nicio formă. Acești oameni au sărăcit, au sărăcit ei și membrii familiilor lor, și atunci întrebarea se pune: când ai activitate economică, trebuie să ai consum. Dacă nu sunt bani, consumul este mic, dacă consumul este mic, nu ai producție. Sigur, poți să faci producție și să vinzi la export, numai că sunt singurul din România și care spun că ducem o politică antinațională, de distrugere a exporturilor. Puterea de cumpărare a scăzut și ca urmare redresarea economică nu este posibilă cu efect imediat. Cei 1,5 milioane de șomeri există și vor exista, iar ei generează 4 milioane de oameni nenorociți în România.

Lucrurile sunt simple: trebuie să se spună populației la ce riscuri se expune. Dacă unul este fricos, nu are decât să stea în casă. Dacă unul se teme, să își cumpere o salopetă de cosmonaut, să fie îmbrăcat din cap până-n picioare, protejat, și nu pățește nimic, nici nu se infectează, nici nu dă mai departe. Oamenii trebuie să fie lăsați liberi, să acționeze în funcție de conștiința lor. NU să mi se spună mie că românii nu știu, ei sunt tâmpiți, lasă că le spunem noi lor, le facem bine cu forța. Nu! Acești milioane de șomeri reprezintă o tragedie națională. Și nu vorbim de 150, sau 155, de bolnavi de coronavirus, sau 15.000... Vorbim de 4 milioane de români, plus încă patru... Care au fost decimați în această perioadă...”, a mai explicat Viorel Cataramă.

Cum a reacționat soția lui Viorel Cataramă, medicul Adina Alberts?

Culmea, decizia lui Viorel Cataramă de a se infecta voluntar pare să fie în contradicție totală cu opiniile soției sale, medicul Adina Albert, membru într-un comitet de cercetare pentru găsirea unul leac contra coronavirusului. ”Știți cum a fost discuția (în casă, cu soția, medicul Adina Alberts, n. red.)? Ca într-o familie în care bărbatul ține cu Rapidul și soția cu Dinamo. Sau când bărbatul ține cu PSD-ul și soția cu PNL-ul... Așa au fost, am discutat, eu mi-am spus punctul de vedere. Eu nu spun că nu există coronavirusul, eu spun că metoda aleasă a fost greșită, sinucigașă pentru România. Soția mea, îmi dă dreptate parțial, dar problema este că avem și o fetiță de patru ani și șase luni și aici a intervenit nu neapărat profesia de medic, a intervenit calitatea de mamă.

