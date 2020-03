”Situația se va înrăutăți în curând și în România, din păcate... Nu sunt pesimist, dar toate datele arată în senul acesta. Și am argumente despre asta...”, ne-a spus, într-un interviu exclusiv, medicul Virgil Musta, cel care conduce echipa care, la Timișoara, face minuni împotriva coronavirusului.

”România nu este într-o situație critică, dar vom fi peste probabil o lună... De la sfârșitul săptămânii viitoare va începe, probabil, o creștere masivă și cu cazuri grave pentru că va cuprinde exact acești pacienți cu risc. Epidemiologii spun că vârful va fi după Paște, nu știu, nu sunt epidemiolog, dar, ați văzut, în principiu o epidemie de genul acesta, dacă sunt multe cazuri bruște, la un moment dat se epuizează populația și nu mai are cine să facă boala, dar cu sacrificii enorme, cu multe decese, așa cum se întâmplă la italieni. La chinezi, ei nu prea mai au cazuri, la ei a durat vreo trei luni până a scăzut, și probabil așa se va întâmpla și la noi. În iunie o să fie o situație mai bună, iar totul este ca, atunci când facem bilanțului, în iunie, să nu avem decese sau să fie cât mai puține”, ne-a spus, în exclusivitate Virgil Musta. Dar, pentru ca acest lucru să se întâmple, iar România să reziste în bătălia împotriva coronavirusului, trebuie îndeplinite o serie de condiții. Iar prima dintre acestea este, explică doctorul Virgil Musta, respectarea normelor împotriva contaminării celor din jur.

”Fiecare măsură pe care o iei are un anumit grad de eficacitate. Și vă dau un exemplu: degeaba porți mănuși dacă, atunci când le dai jos de pe mână, te contaminezi și nu te speli pe mâini imediat. Măsura de a te duce și de a te spăla pe mâni, atunci când ajungi acasă, ca prim lucru, este importantă. Degeaba porți mănuși, dar, cum virusul se consideră că se găsește și pe sol, dacă tu intri în casă cu pantofii de stradă. Ai contaminat suprafața, ai pus după aceea mâna, iar mâna o duci la gură și te-ai contaminat. Degeaba te duci într-o colectivitate și nu respecți distanța de doi metri. Dacă respecți distanța de doi metri, șansa să te contaminezi este mult mai mică. Dacă nu staiprea mult să socializezi cu o persoană care este potențial cu COVID-19. Fiecare măsură are rolul ei, și, împreună, pot fi eficiente. Chiar și masca... Masca mai mult protejează pe cel care este deja bolnav, să nu contamineze pe cei din jur. Dar și persoana sănătoasă, cu mască, are o anumită protecție în zona de nas și gură. Fiecare din aceste reguli trebuie cunoscute și trebuie căutat să le respectăm cât mai mult.

Ce facem noi la spital? Prioritatea mare pentru mine este să încercăm ca noi să nu ne contaminăm... Dacă ne contaminăm, ieșim din joc și nu mai are cine să îi trateze pe cei bolnavi. Atunci, înainte de a începe epidemia am beneficiat de faptul că două colege de-ale noastre, mai tinere, au fost la București, la Matei Balș, la un curs de biosecuritate pentru Ebola, unde bioseuritatea este de nivel 4, cel mai înalt. Ele când au venit erau încântate de ce au văzut și ce au învățat și ne-au tot povestit. Când a îneput epidemia, am spus ”Ok, voi veți fi formatorii! Voi ne veți învăța pe noi ce să facem ca să nu ne contaminăm când ne dezbrăcăm de echipament”. Și am început exercițiile, circuite. Și am avut și noroc că primii pacienți nu au fost pozitivi, iar la fiecare pacienți, după ce am studiat, am văzut unde am greșit, ca procedură. Și încercăm permanent să ne perfecționăm, nici acum nu este 100% safe, dar încercăm să învățăm. Mesajul meu pentru români ar fi: Doar împreună putem reuși, iar cel mai important lucru ar fi: menajați-vă părinții, persoanele apropiate care sunt în zonele de risc. Singuri nu se poate să reușim, să ieșim cu bine din această bătălie. Nu degeaba este proverbul acela ”unde-s doi puterea crește”, dar prioritatea numărul 1 este să izolăm pacienții cu risc. Nu doar bătrâni, ci și pe cei obezi, diabetici, hipertensivi, etc... Ei trebuie să înțeleagă și noi să îi forțăm să înțeleagă”, ne-a mai spus, tranșant, medicul timișorean care are un succes de senzație în lupta împotriva coronavirusului.

Culmea, schema de tratament eficientă de acolo nu a fost, încă, adoptată și în restul țării. ”Protocoalele de tratament sunt diferite. Fiecare centru de boli infecțioase își are protocolul lui, nu există un protocol național, dar știu că se lucrează la un protocol național. Diferența de atitudine terapeutică, și avem cam aceeași atitudine terapeutică, este dependentă de ce pacienți avem. Noi avem pe pacienții mai în vârstă, cu forme mai severe, o altă schemă terapeutică față de cei tineri. Protocolul nostru prevede două trei scheme de tratament în funcție de ce pacienți avem și de comorbiditățile acestora, de vârstă. Cei de la Matei Balș din București știu rezultatele noastre, noi comunicăm... În lume, la ora actuală, sunt mai multe studii, pe diverse scheme de terapie. Niciun studiu nu este finalizat, să tragă concluzii, să spună că ăsta e cel mai bun tratament. Iar atunci, fiecare alege o schemă pe care consideră că este bună, urmărită să vadă cum funcționează, iar la un moment dat avem și noi o anumită experiență”, a explicat doctorul Virgil Musta.

Dintre cele 433 de persoane confirmate pozitiv, 64 au fost declarate vindecate și externate (47 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța și 1 la Iași). Cu toate acestea, autoritățile sunt din ce în ce mai alarmate din cauza numărului mare de îmbolnăviri zilnice în ciuda măsurilor restrictive luate. Mai mult, duminică, pe 22 martie, au apărut și primele două decese ale unor oameni bolnavi și de coronavirus, amândoi oamenii având, în paralel, și boli grave, comorbidități, și se aflau sub tratament.