Margarita Grachieva, o tânără rusoaică, este o luptătoare. În urmă cu trei ani, povestea ei făcea înconjurul lumii: soțul ei gelos a schilodit-o după ce i-a tăiat cu toporul mâinile. Mama a doi băieței, Margarita a hotărât că vrea să se despartă de soțul ei, acesta însă nu a accepta decizia celei care până atunci îi fusese nevastă credincioasă, i-a ars buletinul și i-a aplicat și o bătaie zdravănă.

Margarita însă și-a menținut decizia, iar pentru scurtă vreme părea că bărbatul acceptă situația. Numai că într-o zi a luat-o pe femeie, a dus-o într-o pădure de lângă Moscova, unde după ce a bătut-o, într-un acces de furie, a luat toporul și i-a tăiat mâinile. Tot el a dus-o apoi la spital. Medicii au putut să-i salveze mâna stângă, însă în locul cei drepte au fost nevoiți să pună o proteză. (Vezi și povestea Marianei, o femeie omorâtă cu toporul de bărbatul ei)

Schilodită de cel care îi fusese bărbat, Margarita a hotărât că viața ei trebuie să continue. Bărbatul este acum la închisoare, unde va petrece 14 ani, iar tânăra care a devenit o adevărată luptatoare împotriva violenței domestice a publicat deja prima sa carte ”Fericită fără mâini”, care s-a dovedit un success și a anunțat că lucrează la o nouă carte. Nu mai vrea să audă de bărbatul care a mutilat-o, însă copiilor nu le-a spus adevărul despre tatăl lor. Cei doi băieți știu că mama lor a suferit un accident de mașină în urma căruia a rămas fără o mână. (VEZI si profesoara batuta cu o țeavă de un elev de 12 ani)

Spranumită ”femeia cu mâini de fier”, Margarita și-a găsit fericirea. S-a căsătorit în secret

Supranumită de presa rusă ”femeia cu mâini de fier”, tânăra care a devenit un adevărat model, a anunțat recent că s-a căsătorit în secret. ”Astăzi trebuia să fei nunta noastră, dar nu va fi…pentru că azi sărbătorim un an de căsnicie. Da, suntem căsătoriți official de un an, dar despre asta nu a știut nimeni, nici părinții, nici prietenii apropiați. Ei ștaiu că ne căsătorim astăzi”, a povestit margarita, care și-a explicat decizia. A vrut ca ziua căsătoriei să fie doar a lor, să o petreacă singuri, fără petreceri zgomotoase.