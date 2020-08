In articol:

Toți părinții, elevii și profesorii au întrebări legate de felul în care va decurge școala din toamna anului 2020, având în vedere situația COVID-19.

Nelu Tătaru a declarat că până la finalul lunii august se va anunța data deschiderii școlilor.

„În a doua jumătate a lunii august vă vom spune exact când se va deschide școala”, a spus ministrul Sănătății.

Profesorul Rafila a făcut și el declarații în legătură cu felul în care va decurge școala, ce see va întâmpla când vor fi deschise liceele și la ce condiții se vor adapta elevii.

„Este un proces complex, deschiderea școlii, el trebuie adaptat, trebuie să existe o gândire la nivel național dar aplicabilitatea trebuie să fie individualizată pentru fiecare școală pentru că fiecare școală este altfel. Are o altă construcție, clasele au dimensiuni diferite, numărul de elevi este diferit, accesul la facilități sanitare este foarte diferit, mai ales între mediul rural și mediul urban”, a explicat profesorul Rafila.

profesorul Rafila, despre situația școlară 2020-2021

„Discutăm de foarte mulți ani igienizarea școlilor, mie mi se pare că e o oportunitate să rezolvăm odată pentru totdeauna această problemă. Nu am informații din teren, am văzut că e un comitet interministerial, intersectorial care acționează foarte intens am înțeles în ultimele zile. Să sperăm că reușește să depășească această problemă. Dar dincolo de condițiile igienice din școală, mai avem și particularități. Sunt câteva elemente pe care eu le-aș discuta. O dată e pregătirea școlii, al doilea este pregătirea personalului din școală pentru activități care să prevină transmiterea, pe de-o parte, iar personalul trebuie să fie adaptat soluției de învățământ care este fezabilă pentru o anumită școală și aici eu v-am mai spus că eu sunt adeptul mai multor variante din care școala, împreună cu inspectoratul școlar să aleagă una pentru că numărul de elevi din clase e diferit, deci e bine, acolo unde putem să avem o școală cât mai apropiată de normal, mai mult contează foarte mult contextul epidemiologic local, nu e același lucru dacă ar începe școala mâine, nu e același lucru situația din județul Argeș și situația din județul Harghita. Nu trebuie să pun aceleași măsuri într-un județ sau în alt județ dacă au situații epidemiologice diferite”.