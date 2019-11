Doar că, așa cumn era de așteptat, Ioana Filimon se distrează făcând cumpărături cât se poate de… interesante, mai ales pentru cei care ar putea să o vadă purtând doar acele ținute.

Mai exact, zilele trecute, focoasa brunetă a fost surprinsă de paparazzii WOWbiz.ro în timp ce a dat o raită prin mall. Și, normal, cum imaginea ei de bombă sexy trebuie bine întreținută, Ioana Filimon s-a ”aruncat” în cel mai nou magazin de lenjerie intimă, brand celebru, și a ieșit de acolo încărcată cu punguțe de parcă ar fi fost Moș Crăciun. Doar că, deși lenjeria intimă a respectivului brand este cunoscută pentru cât este de transparentă și de… mică, este totuși suficient de scumpă pentru oricine, iar Ioana Filimon s-a trezit, brusc că a rămas fără… cash, mai ales că trecuse pe la casieria respectivului magazin.

Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, a dat o fugă la bancomatul din apropiere și a scos banuții necesari pentru cheltuieli. Iar la plecarea de la bancomat, frumoasa fostă Miss România nu era tocmai veselă, semn că, probabil, se gândea că ar fi cheltuit cam mult pe lenjeria în care, probabil, va reuși să înnebunească orice bărbat.

Ioana Filimon: ”Femeile care sunt frumoase sunt percepute ca niște femei mai puțin inteligente, dar nu este adevărat”

Ioana Filimon, după ce a câștigat Miss România, a vorbit și despre cariera în lumea modei pe care și-a făcut-o, dar a dat și sfaturi tinerelor care vor să îi calce pe urme.

”Este important să știe că, la fel ca în alte domenii, nu ajungi unde îți dorești fără muncă și seriozitate. Modellingul nu este un job așa ușor cum crede lumea. Dar le spun să aibă multă răbdare, să fie serioase și să aibă încredere în ele, pentru că ce e al lor e pus deoparte. Eu am mai participat la „Miss România”, când aveam 17 ani, dar nu am câștigat. Am reușit acum, la 25 de ani”, povestea acum câțiva ani Ioana Filimon, fosta concurenta de la ”Fermă”.