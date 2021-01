Ioana Năstase ar schimba un singur lucru la Ilie! Iată despre ce este vorba

In articol:

Anul care a venit a adus și un scandal în casa Ioanei și a lui Ilie Năstase. Cumplul a avut un scandal de proporții chiar la început de 2021, care s-a lăsat și cu venirea poliției.

Ioana Năstase a fost agresată de fostul tenismen

Nu știe nimeni cu adecărat care a fost motivul pentru care tostul tenismen a devenit vilent cu soția sa, însă un lucru este cert, în urma incidentului Ioana are un singur regret, acela că a implicat și organele legii în această poveste.

La începutul anului, bruneta a sunat la 112 și a cerut de urgență un echipaj de poliție acasă la ea și la Ilie. Nu este încă public motivul pentru care acesta a devenit violent cu aceasta nici până acum.

„Pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără...”, a declarat Ioana Năstase.

Ioana și Ilie Năstase

Însă acum Ioana Năstase regretă că a alertat poliția, pentru că nu a vrut să-și rănească în vreun fel soțul, ci aceasta a fost singura portiță de scăpare pe care bruneta a văzut-o în acel moment. De asemenea, aceasta nu a depus plângere împotriva lui Ilie, deși acesta a speriat-o de mama focului.

„Regret foarte tare. ( n.r. că a apelat 112). Atunci când au venit polițiștii la fața locului am declarat că nu am nicio pretenție, am zis că soțul meu vreu să fie ok. Eu știu cel mai bine ce a fost acolo și am considerat că așa a fost cel mai bine pentru mine! Liniștea e tot ce îmi doresc!”,a spus Ioana Năstase într-o emisiune

Ce ar trebui Ilie Năstase să schimbe!

La scurt timp de la incident, au apărut zvonuri conform cărora cei doi s-ar fi împăcat, dar se pare că lucrrurile nu sunt deloc așa.

Ioana Năstase a declarat, pentru un post de televiziune, că s-a întors la vila de lux în care au locuit cei doi doar pentru a-și strânge hainele.

Chiar fostul sportiv a fost violent cu ea, bruneta a mărturisit că are încă sentimente pentru el. Ba mai mult, aceasta susțină că Ilie este încă îndrăgostit de ea și o mai iubește. De asemenea, aceasta a mărturisit că dacă ar putea să schimbe ceva la el ar fi faptul că este mult prea gelos.

”El cred că mă iubește și acum și m-a iubit tot timpul!”, a mai spus Ioana Năstase în timpul emisiunii TV.