Ioana Năstase are grijă de 11 refugiați din Ucraina! Ce surpriză le-a pregătit de 8 martie: „Copiii mei. Oamenii ăștia merită”

În urma războiului ruso-ucrainean, peste un million de ucraineni au părăsit țara, din dorința de a găsi un loc unde domnește pacea pentru a își lua viața de la capăt. Criza refugiaților ucraineni a mobilizat statul român, autoritățile, oamenii de rând, dar și persoanele publice.

Ioana Năstase este una dintre vedetele care au sărit în ajutorul oamenilor ajunși acum fără adăpost. Și, deși inițial credea că va găzdui două sau trei persoane, odată ajunsă în vama de Isaccea, de acolo de unde un voluntar i-a cerut ajutorul, a avut parte de o surpriză.

Ioana Năstase și refugiații ucraineni [Sursa foto: Facebook]

Ioana Năstase, cadou inedit pentru cei 11 refugiați de care are grijă

Astfel că acum, în apartamentul ei de lux de la malul mării, dar și în casa fiului Teo locuiesc nu mai puțin de 11 refugiați, femei și copii, cel mai mic membru având doar cinci luni.

”Nu m-a lăsat inima deloc. Mi-a fost foarte milă. Am 11 persoane acasă. Sunt șase mame cu cinci copilași de toate vârstele, iar cel mai mic are numai cinci luni”, a spus Ioana Năstase, conform Click.

Deși ea locuiește în mod normal la București, de o săptămână, de când este gazda refugiaților ucraineni, de care spune că s-a apropiat foarte mult, vedeta a petrecut foarte mult timp la Constanța.

Ioana Năstase se ocupă ca celor pe care i-a găzduit să nu le lipsească nimic. Astfel, ea este cea care face cumpărăturile necesare, dar și prepară mâncare pentru cele 11 persoane cărora le-a întins o mână de ajutor.

“Am fost la cumpărături, am venit cu mașina plină de alimente, haine, pampersi. Am fost la București cu puțină treabă, dar m-am întors rapid la "copiii mei". M-am atașat de ei, deși îi am de numai o săptămână. Eu le iau mâncare, le ajut cu tot ce au nevoie. Nu le-am putut lăsa, mi-a fost milă de ele", a mai spus soția lui Ilie Năstase.

Fiindcă acum consideră că are o familie extinsă, numindu-i pe toți ”copiii ei”, dar și pentru că ieri a fost o zi importantă pentru femeile și mamele din întreaga lume, Ioana Năstase a decis să își surprindă oaspeții.

De altfel, în casa ei sunt șase acum mame, pentru care ziua de 8 Martie a venit cu o mare grijă purtată în suflet, de teama a ceea ce se întâmplă în Ucraina. Motiv pentru care, pentru a le mai alunga tristețea de pe chipuri, vedeta a organizat o masă mare la un restaurant de fițe de la malul mării, acolo unde toată lumea s-a simțit extraordinar, moment pe care vedeta la imortalizat.

" Azi (n.r. ieri), de 8 Martie am rezervat o masă mare la un restaurant din Constanța. Ieșim la o masă, să ne simțim bine, să uite de necazuri și ele. Oamenii ăștia merită", a mai spus nevasta fostului mare tenismen.