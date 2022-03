Ioana Năstase a cazat în propria casă 11 ucraineni, după ce a primit un telefon! A urmat ceva total neașteptat pentru ea: „Mi s-au înmuiat picioarele”

In articol:

Războiul armat dintre Rusia și Ucraina face zilnic ca zeci de mii de persoane să părăsească țara, din dorința de a-și salva viața.

De 12 zile, de când s-a pornit atacul rusesc asupra ucrainenilor, pe la vămile din România intră zilnic cei care sunt în căutarea unei noi case, unei noi vieți. În ajutorul lor au sărit multe insitituții, statul român, dar și persoane publice.

Citeste si: O refugiată din Ucraina a murit, după ce a trecut granița cu România! Ce au descoperit medicii când au încercat să o salveze

Ioana Năstase are grijă de 11 refugiați ucraineni

Ioana Năstase și fiul ei [Sursa foto: Instagram ]

Ioana Năstase se numără printre vedetele care le-a întins refugiaților ucraineni o mână de ajutor, după ce un vecin i-a cerut să facă această faptă bună.

„Doamna Ioana, știu că aveți sufletul mare! Nu vreți să aveți grijă de o familie tânără de ucraineni? Iar eu am zis da fără să stau pe gânduri!”, a relatat Ioana Năstase convorbirea cu vecinul ei de la Constanța, notează Impact.

Citeste si: Vladimir Putin a luat decizia. Intră în vigoare pe 11 martie: E din ce în ce mai rău!- bzi.ro

După ce și-a pus la dispoziție casa, Ioana Năstase a ajuns în vamă, acolo unde avea să se întâlnească cu cei pe care urma să îi găzduiască.

Soția fostului mare tenismen spune că odată ajunsă la graniță a avut parte de o surpriză. Mai exact, ea credea că va ajuta 2-3 persoane, însă, de fapt, adevărul e că avea să primească în apartamentul său opt ucraineni, femei și copii.

„Ce am văzut în vamă acolo, nu am reușit nici acum să uit. Bieții oameni vin asemenea vitelor, cu Bacul, în încercarea de a scăpa de război. Eram pregătită să am grijă de unul, doi sau trei ucraineni, dar când mi s-a telefonat și mi s-a spus că voi avea parte de opt persoane, mi s-au cam înmuiat picioarele. Însă am mers hotărâtă după ei. Apartamentul meu din Constanța are trei camere și am făcut un calcul că vor încăpea, într-un fel sau altul!”, a adăugat vedeta.

„Dacă ar fi trebuit să-mi vând câte ceva, ca să am grijă de ele, aș fi făcut asta”

Ulterior, după ce a decis că toate cele opt persoane ar avea loc în apartamentul ei de la malul mării, Ioana Năstase a mai avut un șoc. În timp ce pregătea masa pentru refugiații din casa sa, la ușă au mai apărut două femei cu un copil în brațe.

Ucrainencele, rude cu alte femei deja cazate de Ioana, au primit adresa vedetei și pentru că nu aveau încotro să meargă au rugat-o pe vedetă să se îndure și de ele.

Pusă în fața unei asemenea situații, Ioana Năstase, cu lacrimi în ochi, pentru că voia să facă în continuare bine celor aflați la nevoie, a apelat la fiul ei. Astfel că, cele două femei și copilul stau acum în casa fiului Ioanei Năstase.

„Nu mai știam ce să fac! Nu vroiam să renunț la ultimele, dar nici nu aveau toți loc în acel apartament. L-am sunat pe fiul meu, care m-a trimis direct la el acasă. Așa se face că ultimele două tinere și bebelușul sunt cazate acasă, la băiatul meu. Aș vrea să vă spun că nu regret niciun moment gestul. Și dacă ar fi trebuit să-mi vând câte ceva, ca să am grijă de ele, aș fi făcut asta!”, a completat soția lui Ilie.

Acum, când alții se confruntă cu situații limită, Ioana Năstase spune că problemele pe care ea le are cu Ilie nu se pot compara cu drama pe care o trăiesc cei din casa ei.

Deși se descurcă cu greu să comunice cu ucrainencele pe care le-a cazat și care la început erau speriate și epuizate, fapta pe care o face acum, bruneta o consideră un semn primit de la Dumnezeu. Semn care a făcut-o să vadă viața altfel, să uite de problemele ei și să se axeze pe ajutorarea altora și să se mai gândească dacă mai dă o șansă relației pe care o are cu Ilie Năstase.

Citeste si: Câți bani oferă România unui refugiat ucrainean. Anunțul premierului Nicolae Ciucă

”Când mă văd parcă-l văd pe Dumnezeu. În primele zile erau foarte speriate, sărăcele. Și obosite! Aproape cădeau din picioare. Nu mă înțeleg chiar ușor cu ele, dar mai cu ajutorul unor cuvinte din limba engleză, mai cu ajutorul limbajului semnelor. Am uitat de propriiile mele probleme. Nici nu se compară certurile mele cu Ilie pe lângă ce trăiesc oamenii ăștia. Și vreți să vă spun ceva. Eu cred că mi i-a trimis Dumnezeu. Am uitat de problemele mele, încercând să-i ajut! Dar nu, nu l-am uitat și pe Ilie. Tocmai i-am făcut o programare la RMN, la cererea lui. Am decis să aștept și să văd ce-mi mai cere bunul Dumnezeu!”, a conchis Ioana Năstase.