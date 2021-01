Ioana Năstase, primele declarații după ce a fost bătută de Ilie Năstase: „Am reușit să scap teafără pe ușă”

Soția fostului sportiv spune că se teme pentru viața ei, dar nu vrea să depună plângere împotriva lui Ilie

Ioana Năstase este în stare de șoc după ce Ilie Năstase ar fi devenit violent cu ea. Soția fostului tenismen a sunat la 112 și a cerut ajutorul poliției pentru a o salva din mâinile lui Ilie. Ioana nu vrea să facă public motivul care a dus la izbucnirea scandalului și nici nu a depus vreo plângere împotriva soțului ei.

Primele declarații după scandalul dintre ea și Ilie Năstase

Deși a fost agresată de Ilie Năstase, aceasta nu vrea să depună plângere împotriva lui pentru că nu vrea să-i facă rău. De asemenea, Ioana nu vrea să spună nici care a fost motivul pentru care soțul ei s-a înfurat atât de tare și a sărit la bătaie.

„Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Nu vreau să-i fac rău. Pentru că se știe că are condamnarea. Ar fi fost urât din partea mea să vorbesc de rău despre el. Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare”,a declarat Ioana Năstase, pentru ProSport și ShowBlitz.

Nu se știe care este motivu pentru care Ilie Năstase ar fi devenit violent cu soția lui [Sursa foto: Facebook]

Ioana Năstase: „Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă”

Soția fostului tenismen a declarat că se teme pentru viața ei, iar în perioada următoare nu are de gând să mai rămână singură

cu Ilie prin preajmă, ci vrea ca cineva să stea în permanență cu ea pentru ca incidentul să nu se mai repete.

„Nu am 20 de ani să gândesc în 5 minute ce voi face mâine, dacă voi divorța sau nu. Dar mă voi gândi foarte bine, am un băiat de care vreau să mă bucur. Nu vreau să stau cu teamă că mi se poate întâmpla ceva rău. Eu abia venisem de la munte, am servit masa împreună, totul era ok. Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă. Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare. Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată. Chiar îmi tremură și acum picioarele”, a mai spus aceasta.

Pentru Cancan.ro , soția lui Ilie Năstase a declarat că s-a încuiat în cameră până au ajuns polițiștii. ”Singurul lucru pe care mi-l doresc este ca el să nu pățească nimic. Să fie ok. Mă bucur că am reușit să ies din casă. Dacă m-a bătut? Vă dați seama…. Am plecat de acasă, cum să rămân acolo? M-am închis în dormitor, până a venit poliția”, a mărturisit Ioana Năstase.

Ilie Năstase nu este pentru prima oară acuzat de violență. Fosta lui soție, Brigitte Sfăt a mărturisit că a fost agresată fizic de fostul sportiv, iar în urma incidentului aceasta a și divorțat de el.