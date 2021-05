Ioana și Ilie Năstase își mai oferă o șansă? Anunțul făcut de brunetă: „Regret că am sunat la 112...”

In articol:

Au trecut mai bine de cinci luni de la incidentul care a destrămat cănsicia dintre Ilie și Ioana Năstase. În urma episodului violent din luna ianuarie, bruneta a sunat la 112 și a reușit să plece de lângă soțul ei abia după venirea poliției la fața locului.

„Acum pot să vă mărturisesc că totul merge bine între noi doi, însă momentan nu renunț la divorț pentru că nu sunt pregătită să îmi retrag cererea. Asta din cauză că pentru mine a fost un șoc prin tot ce am trecut și nu mi-a fost nici și nici nu îmi este ușor. Nu se pot șterge unele lucruri cu buretele, cât ai pocni din degete. Timpul le rezolvă pe toate. După cele petrecute, Ilie mi-a zis în nenumărate rânduri să îl iert, și-a cerut scuze, am vorbit pe tema aceasta, comunicăm, dar vom vedea”, a declarat Ioana Năstase, pentru Impact.ro.

Ioana Năstase se mai gândește la o împăcare cu fostul tenismen [Sursa foto: Facebook]

Ioana Năstase regretă că a sunat la Poliție. Ce spune despre împăcarea cu sportivul

Ioana și Ilie Năstase au în momentul de față o relație bună. Cei doi se întâlnesc des și vorbesc. Întrebată dacă ia în considerare o posibilitate împăcare, bruneta a mărturisit că se mai gândește la acest lucru, semn că viitorul este incert.

„Mă mai gândesc. Regret că am sunat la 112. Nu am depus plângere și nu aveam de gând. Eu știu mai bine ce a fost acolo și am considerat că așa e mai bine pentru mine. Tot ce îmi doresc este liniște”, a mai spus Ioana Năstase.

La rândul lui, fostul tenisemn a vorbit pentru sursa citată despre întâlnirile pe care le-a avut în ultima perioadă cu soția lui. Ilie Năstase a mărturisit că nu încearcă în niciun fel să o influențeze pe soția lui să renunțe la divorț.

