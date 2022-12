Ioana Simion și soțul ei, din nou la "cuțite"! Ilie Năstase a scos-o din sărite: "Altădată nu mai arunca cu pietre în mine, pentru că acele pietre se pot întoarce împotriva ta!"

In articol:

Ioana Simion a răbufnit pe rețelele de socializare, după ce în presă s-a speculat că a plecat de la un restaurant la care se întâlnise cu soțul ei în stare de ebrietate.

Bruneta a ținut să clarifice situația și i-a transmis un mesaj dur lui Ilie Năstase, pe care îl consideră vinovat de zvonurile apărute în spațiul public.

Citește și: Momentul dezvăluirilor! Ce primeau bogații României de la Moș Nicolae când erau copii: "Sărăcia era atât de mare că mama ne dădea doar un praz"| EXCLUSIV

Ioana Simion, atac dur la adresa lui Ilie Năstase: "Altădată nu mai arunca cu pietre în mine, pentru că acele pietre se pot întoarce împotriva ta!"

La câteva zile de când lucrurile păreau că se îndreaptă între ei, Ioana Simion și Ilie Năstase au din nou probleme în cuplu. Bruneta a răbufnit în această dimineață pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce în spațiul public s-a vehiculat că în urma unei întâlniri cu soțul ei a plecat acasă în stare de ebrietate. Vedeta îl consideră vinovat de cele întâmplate chiar pe fostul tenismen, pe care îl acuză că vrea să o denigreze cu orice preț:

"Dragul meu soț,

Citeste si: Culiță Sterp, victima unui fakenews! Presa l-a confundat pe artist cu un Nicolae Sterp, care a ucis un om într-un accident rutier din 2016!- kfetele.ro

Citeste si: Un milionar din Iași vinde fabrica și își mută afacerile în Cehia. Gheorghe Veleșcu: „În țară plătim taxe și impozite, dar nu se întoarce nimic la noi”- bzi.ro

Indiferent cât ai încerca să-mi denigrezi imaginea cu ajutorul unor prieteni jurnaliști de-ai tăi, doresc să îți aduc la cunoștință că nu veți reuși! Se pare că sunt aceleași persoane cu care ai complotat în urmă cu două săptămâni(...). O femeie în stare de "ebrietate", așa cum ați specificat, nu se va ridica singură de la masă și niciodată, indiferent că va consuma un pahar sau două, nu se va urca la volanul unei mașini din respect față de Poliția Română. Se vede clar în acea filmare stabilitatea pe care o aveam și expresia feței. Dragul meu, altădată nu mai arunca cu pietre în mine, pentru că acele pietre se pot întoarce împotriva ta. Îți mulțumesc și de această dată, pentru a-mi mai face un rău nejustificat! Nu înțeleg de unde ai atâta răutate…", este mesajul transmis de Ioana Simion, în pe contul personal de Facebook.

Nu este prima oară când Ilie Năstase și soția lui se confruntă cu situații de acest fel. De curând, tot în spațiul public s-a vehiculat că Ioana Simion a fugit de acasă cu două milioane de euro și că este de negăsit. Șocată de informațiile apărute în mediul online, bruneta a reacționat imediat și a negat acuzațiile aduse.

Citește și: Ilie Năstase a recunoscut ce pensie militară încasează: „Sunt gata să renunț la ea”. Fostul tenismen riscă să fie sancționat după ce a fost prins băut la volan

Și fostul tenismen a dezmințit știrile, deși partenera lui a crezut, inițial, că el se afla în spatele speculațiilor: "Nu este declarația mea, eu nu am sunat niciun ziarist, nu am sunat pe nimeni, din contră, eu eram la tratament. M-am uitat și pe Facebook și am văzut. Cum să o denigrez pe soția mea? Cum să îi dau eu 350 de mii de euro în poșetă? Dacă o ataca cineva și i se întâmpla ceva? Este urât, este o știre falsă, dată de cineva care vrea să îmi facă rău. Că i-am luat mamei sale casă la Hârșova, că le-am luat la copii apartamente în București, nu este adevărat.", a declarat Ilie Năstase atunci, pentru antenastars.ro.

Ilie Năstase [Sursa foto: Captură YouTube]