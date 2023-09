Ioana Tufaru, disperată pentru copilul ei: "Patru școli m-au refuzat. Am plecat plângând pe străzi" | EXCLUSIV

In articol:

Ioana Tufaru a întâmpinat mari probleme atunci când a vrut să-și înscrie fiul la grădiniță și ulterior la clasa pregătitoare.

Fiica Andei Călugăreanu și-a dorit foarte mult să renunțe la numele de Tufaru și să-l schimbe în Mardare la căsătorie, însă a întâmpinat o serie de probleme cu buletinul.

Actul de identitate a fost avariat, dar era valabil în continuare. Buletinul a fost emis în Sectorul 3, acolo unde locuia și socrul vedetei. Ioana și Ionuț locuiesc în Sectorul 6, iar în București părinții sunt obligați să-și înscrie copiii la unitățile de învățământ din sectorul în care locuiesc. Așa s-a întâmplat că fiica Andei Călugăreanu a fost refuzată de patru școli înainte să-l accepte pe Luca la clasa pregătitoare.

Invitată la Online Story by Cornelia Ionescu, Ioana Tufaru a povestit momentele plăcute din viața ei, dar și clipele tulburătoare prin care a trecut. Fiica Andei Călugăreanu și-a deschis sufletul și a vorbit despre fiul ei și cum i-a schimbat viața mariajul cu Ionuț.

Ioana Tufaru, totul despre relația cu Ionuț Mardare

Ioana Tufaru și Ionuț Mardare trăiesc o poveste de iubire de aproape 10 ani, iar împreună au un fiu, pe Luca. Deși a fost cerută de soție în repetate rânduri de către Ionuț, cei doi s-au căsătorit în urmă cu aproximativ cinci ani, după ce Luca a venit pe lume.

Citește și: ”M-am panicat foarte tare, am plâns” Ioana Tufaru a ajuns de urgență cu fiul ei la spital. Ce diagnostic i-au pus medicii lui Luca?

"Ionuț a încercat să vadă partea interioară. El a încercat și a reușit. Diferența de vârstă dintre noi m-a făcut să mă încred foarte mult în el. El este cu zece ani mai mare, deci în august a împlinit 56 de ani.

L-am luat ca pe un sprijin, ca pe un stâlp pe care să mă pot sprijini. Este un sprijin mai mult moral decât financiar în cazul nostru, dar nu în asta constă fericirea, în faptul că ai bani sau nu ai bani.

Am pornit de la zero, de la lingură. Am trecut prin foarte multe împreună și în ianuarie facem 9 ani de când suntem împreună", a mărturisit Ioana Tufaru, la WOWnews.

Fiica Andei Căugăreanu și a lui Dan Tufaru și-a dorit foarte mult să își schimbe numele în buletin și să nu mai poarte numele de familie al tatălui său.

În prezent, Ioana spune că viața ei se împarte în două, înainte și după numele de Mardare.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Șoferul care a provocat carambolul de pe A1 spune că a fost orbit de soare. Cinci oameni au murit, alți doi sunt grav răniți- stirileprotv.ro

"M-am măritat cu Ionuț din ambiția de a scăpa de numele Tufaru. Voiam să mă rup. Viața mea s-a împărțit în două: viața Tufaru și viața Mardare. Nu-l mai am deloc în acte. Singurul loc unde mai apar cu numele Tufaru este pe certificatul de naștere al lui Luca, pentru că noi atunci nu eram cununați. Nu vreau să fiu înțeleasă greșit, mi-am dorit să mă mărit cu Ionuț, dar am și ținut mult să îmi schimb numele(...) Ionuț zice că am făcut o mică prostie și să rămânem cu numele, puteam să ne cununăm și eu să rămân în continuare cu numele meu, dar am fost căpoasă și acum sufăr pentru chestia asta.(...) În momentul în care m-am cununat, buletinul meu de identitate a fost grav avariat", a mai dezvăluit fiica regretatei artiste.

Ioana Tufaru [Sursa foto: Captură YouTube]

De ce nu și-a putut înscrie Ioana Tufaru copilul la școală

Actul de identitate al vedetei fusese emis în Sectorul 3 și deși fusese avariat la cununia dintre ea și Ionuț, buletinul era încă valabil. Din păcate însă, adresa de la socrul său de acasă i-a adus mari probleme atunci când a dorit să-și înscrie fiul la grădiniță și la școală pentru că în București legea te obligă să-ți duci copilul la o unitate de învățământ din sectorul de care aparții.

Citește și: „Au trecut foarte mulți ani” Ce făceau Anda Călugăreanu și Ioana Tufaru în fiecare an de Paște? Fiica regretatei artiste îți amintește cu drag de cea care i-a fost mamă

"A fost anulat, s-a făcut o gaură, pentru că în buletin eram Tufaru și a trebuit să merg mai departe la Poliție să îl schimb pe Mardare, ceea ce din păcate nu s-a mai putut pentru că eu aveam buletinul pe Sectorul 3 făcut la socrul meu(...) în momentul în care a fost grav avariat la primărie, avea o gaură. El avea o găurică mică pe margine.

Am stat cu el așa, nu era expirat, de asta spun că am făcut o mare prostie. L-am făcut prin 2018 și fă socoteală, expira prin 2028 deci era valabil. Am stat cu el așa vreo 3-4 ani, până când nu am mai putut să mai fac nimic(...) Am întâmpinat și probleme pe chestia asta pentru că mi-a fost foarte greu să-l înscriu pe Luca, noi locuim în Sectorul 6 și mi-a fost foarte greu să-l înscriu la grădiniță.

Până mi-a spus cineva să încerc la Grădinița Germană. Apoi a urmat școala, unde patru școli m-au refuzat și m-au trimis să înscriu copilul în Sectorul 3, acolo unde este adresa mea din buletin. Noroc ca prin bunăvoința cuiva s-a putut să-l înscriu și în Sectorul 6.

M-am dus în prima zi de înscriere, cu toate actele pregătite să-l înscriu la școală. Patru școli m-au refuzat. Era foarte greu să merg cu copilul din Militari unde stăm în Sectorul 6, până în Titan care este Sectorul 3", a povestit Ioana Tufaru, în exclusivitate la WOWnews.

Citeste si: „Au plecat 5 deodată și au rămas descoperite anumite sectoare. Zece copii sunt cu Mariana, iar șase sunt cu Nicoleta. Îmi mai doresc copii tot cu ele.” Cine este George Chirilă, bărbatul care are 16 copii cu două surori- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Prima imagine cu rochia de mireasă a Ioanei Ginghina. Mai sunt doar câteva zile până când va deveni doamna Pitulice- radioimpuls.ro

Ioana Tufaru [Sursa foto: Captură YouTube]

Ioana Tufaru, extrem de mândră de fiul său

Deși viața ei nu a fost întotdeauna roz și a întâmpinat numeroase greutăți, Ioana Tufaru nu a încetat niciodată să-și piardă speranță. Fiica Andei Călugăreanu îi este recunoscătoare lui Dumnezeu pentru fiul ei, micuțul venind pe lume în momentul în care era avea 39 de ani.

Citește și: Ioana Tufaru trece prin momente cumplite! Soțul ei a ajuns pe mâinile medicilor. Ce i-au găsit în organism: „E grav, e în spital”

Băiețelul, la fel ca mama lui, s-a născut prematur, însă nu a avut niciun fel de probleme în momentul în care a venit pe lume și este un copil perfect sănătos.

"Sinceră să fiu, când a murit mama eu mi-am întors fața dinspre Dumnezeu, dar datorită părintelui Galeriu am și întors fața către Dumnezeu. Dumnezeu cred că m-a iertat și mi l-a dat pe Luca. Chiar dacă am avut viața pe care am avut-o, Dumnezeu m-a iertat și mi l-a dat pe Luca.

Luca este cel mai frumos dar de la Dumnezeu care a venit la 39 de ani. Este un copil tot așa, născut prematur, care nu a avut probleme și nici nu are deloc. Sunt mulți copii care vin pe lume prematuri și sunt intubați, el nu a avut probleme", a mai dezvăluit Ioana Tufaru, pentru WOWnews.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!