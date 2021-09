„Ion Caramitru și-a anticipat moartea!”. Carmen Hara, dezvăluiri despre moartea actorului

In articol:

Ion Caramitru s-a stins din viață duminică, 5 septembrie 2021, la 79 de ani, la Spitalul Elias din Capitală. Informațiile despre decesul celebrului actor au început să circule în mediul online și la televiziuni în jurul orei 7 seara. Carmen Harra a vorbit despre fsptul că Ion Caramitru a fost urmărit toată viața de cifra șapte și nu ar fi ajung să schimbe prefixul, lucru pe care și actorul l-ar fi simțit.

Celebra clarvăzătoare a explicat prezența constantă a cifrei 7 în viața artistului.

Printre coincidențe se numără premiera filmului său de succes, ”Extemporal la dirigenție”, care a avut loc în anul 1987. De asemenea, prietenul său cel mai bun, Toma Caragiu, s-a stins din viață la cutremurul din 1977. O altă coincidență o reprezintă și fotografia actorului lângă pendulul din piesa sa, ”Dineu cu proști”, care indica ora 7.00.

„ Ion Caramitru și-a anticipat moartea și a fost obsedat de cifra 7 despre care știa, în subconștient, că îi va marca viața. Cifra 7 rezultă din anul nașterii lui – 1942, 1+9+4+2=16, 1+6=7.

El practic nu avea cum să treacă de prefixul 7 și să atingă 80 de ani. De aici și apariția lui în acea poza cu ceasul fixat la ora 7.00” , a declarat Carmen Harra, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Carmen Harra a mai explicat pentru sursa citată ce simbolizează cifra 7. „Cifra 7 simbolizează planeta metafizicii, a spiritualității și a divinității, iar Ion Caramitru a fost protejat de divinitate. Cifra 7 l-a urmărit în destin. Ion Caramitru a trăit exact cât a fost codificat”, a spus clarvăzătoarea.

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Ion Caramitru? Ce este trecut în testamentul acestuia- bzi.ro

Carmen Harra [Sursa foto: Facebook]

Mihai Bendeac a presimțit moartea lui Ion Caramitru? Dezvăluirea stranie a actorului

Mihai Bendeac a postat un mesaj emoționant în memoria celebrului actor. Mai mult decât atât, el a dezvăluit că a „presimțit” moartea lui Ion Caramitru. Cu o zi înainte de evenimentul tragic, comedianul a a simțit o nevoie puternică să asculte un interviu pe care directorul TNB l-a oferit în urmă cu ceva timp în urmă.

Citeste si: Misterul bolii de care suferea Ion Caramitru! Acum câteva luni, fiul actorului a apelat la o firmă care vinde dispozitive pentru problemele respiratorii! Directorul TNB era vaccinat anti-COVID! EXCLUSIV

„A avut loc o întâmplarea foarte, foarte ciudată. Sâmbătă seara, acum două zile, înainte să mă culc, am văzut, nu știu ce mi-a venit, am văzut un interviu pe care l-a dat pentru „Profesioniștii”, pe care l-a avut cu Eugenia Vodă.

Eu văzusem prima ediție „Profesioniștii”, când a fost, după care a mai venit la încă o ediție după 10 ani și pe asta, a doua, nu o văzusem.

Și, profitând de faptul că a apărut pe Youtube, am văzut-o. Iar a doua seară, adică aseară, cum ar veni, duminică, pentru că noi am avut spectacol, în timpul spectacolului, efectiv, regizorul tehnic, ne-a anunțat că a murit! Și mi s-a părut ireal faptul că am simțit cu o seară înainte să mă uit fix la acel interviu...” Citește mai multe AICI.

Ion Caramitru [Sursa foto: Captura Video]