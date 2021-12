Ion Cercel, membrul trupei Sistem, a murit. Marcel Pavel este în doliu, după ce și-a pierdut prietenul: ”Drum lin printre îngeri”

In articol:

Ion Cercel, membrul trupei Sistem, a murit, vestea tristă fiind dată chiar de bunul lui prieten, Marcel Pavel. Familia și apropiații sunt devastați de durere, de când au aflat că artistul s-a stins din viață. Vestea a venit ca un trăsnet pentru toți cei care l-au cunoscut pe Ion Cercel.

Marcel Pavel a scris un mesaj foarte emoționant, în mediul online, acolo unde a anunțat că bunul lui prieten nu mai este printre noi.

Citeste si: Care a fost cauza morții lui Țeastă? Sora rapperului a dezvăluit totul: "Din păcate, toată suferința asta a lui a atins o limită!"

„ Am descoperit această fotografie ce datează din vara anului 1985, cântam la barul Melody din București, în vremea aceea făcând parte din trupa Sistem și având rolul de solist vocal și baterist! Eram o trupă de artiști tineri cu dorință de afirmare, dar și cu dragoste și multă pasiune pentru muzică! Trupa era formată din (de la stânga la dreapta): Gabriel Nacu (chitară solo, chitară bas), Mihai Arthur (chitară solo și chitară armonie), eu (solist vocal și tobar), și Ion Cercel (pian și keyboards) RIP. Anunț cu profundă tristețe în suflet dispariția prietenului și fostului nostru coleg de trupă, pianistul Ion Cercel! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris artistul, Marcel Pavel.

Citeste si: Nicoleta Luciu: ,,Îmi era foarte frică de el. Dacă nu era alcoolic, ar fi un om extraordinar''- bzi.ro

Ion Cercel a murit [Sursa foto: PixaBay]

Soția lui Ion Cercel suferă enorm după pierderea acestuia

Partenera de viață a artistului, femeia cu care și-a petrecut 28 de ani din viață, suferă enorm după moartea lui Ion Cercel.

Aceasta a transmis un mesaj dureros, după ce a aflat că soțul ei a murit.

Citeste si: Marcel Pavel a izbucnit în lacrimi, în direct, la TV: "Daca tu vrei așa... Nu mă așteptam să deschizi subiectul, sincer". Artistul, vizibil îndurerat și deranjat de întrebarea lui Cristi Brancu

„ Acum 28 de ani te-am întâlnit… 28 de ani fericiți și împliniți lângă omul drag și mult iubit… câtă suferință crezi că am să pot duce, dragul meu? Câte lacrimi crezi că mai am? Sunt devastată… sufăr și te strig, dar tu nu mă mai vezi… nu mă mai auzi… ce va fi viața mea de acum… Cum am să pot trăi fără tine? Cum? Am sufletul gol… știi cât te-am iubit??? Știi cât sufăr??? Te iubesc infinit dragul meu! Nu pot vorbi la trecut de tine… vei fi mereu în inima mea… Inima mea frântă de atâta durere… Drum lin către îngeri, iubirea mea… într-o zi vom fi din nou împreună”, este mesajul scris de soția lui Ion Cercel.