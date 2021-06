Ion Oncescu a devenit din nou campion al României la skandenberg și se pregătește de ”Oncescu vs 2000”! Declarații exclusive

In articol:

Ion Oncescu a făcut spectacol la Campionatele Naționale de Skandenberg, eveniment care a avut loc zilele trecute în Piața Unirii din Rădăuți. Fostul concurent de la Exatlon România, acum în vârstă de 43 de ani, a câștigat toate meciurile în care a jucat, atât la mâna stângă cât și la dreapta, la cele trei categorii la care a concurat.

Ion Oncescu: ”Nu știu exact câte titluri am”

”Am concurat la seniori, master și la open class (clasa celor mai buni sportivi din toate categoriile). Am arătat din nou că sunt cel mai bun. Nu știu exact câte titluri naționale am în acest moment, în carieră, sunt foarte multe medalii pe care le-am cucerit de-a lungul anilor. A fost un singur joc, la open class la mâna stângă, în care am ridicat mâna de pe mâner, iar arbitrul a dat victoria adversarului meu. În mod normal, ar fi trebuit să fie avertisment, însă probabil decizia a fost dată pe fondul oboselii, am jucat de la 10 dimineața la 10 seara. Din punct de vedere al arbitrului, am pierdut acel meci, însă dacă judecăm prin prisma sportivilor, l-am câștigat. Dacă ai fi văzut meciul, ai fi înțeles, e un pic mai greu de explicat”, a declarat Ion Oncescu pentru WOWbiz.ro.

Ion Oncescu este cel mai bun luptător român de skandenberg

Fostul faimos de la Exatlon a luptat și împotriva favoritului local, un tânăr de 25 de ani care este considerat unul dintre sportivii cu mari șanse să devină un viitor Ion Oncescu. ”Cred că a fost presiune foarte mare pentru un tânăr de 25 de ani și a intrat foarte agresiv. Din păcate pentru el, s-a accidentat și nu a mai putut continua meciul cu mine. Atunci s-a produs, probabil, cel mai rapid transfer de fani, toți cei prezenți au început să-mi strige numele”, a mai povestit sportivul.

Oncescu vs 2000 de români, în februarie 2022

Ion Oncescu se pregătește în acest moment de o nouă provocare de Cartea Recordurilor. El va începe pregătirile pentru evenimentul Oncescu Vs 2000, care ar trebui să aibă loc la începutul anului viitor. ”Dacă lucrurile merg bine, se va întâmpla anul viitor, în februarie, adică la exact 10 ani de la Oncescu vs 1000. Între timp s-au întâmplat multe, am mai devenit de două ori campion mondial (are 7 titluri mondiale, n.r.)”, a explicat Ion Oncescu.

Campionatul Național de Skandenberg a aliniat 410 concurenți care au luptat în 9 categorii, de la juniori la maeștri. Premiul cel mare a fost de 5.000 de lei. Invitat special la eveniment a fost campionul mondial John Brzenk.