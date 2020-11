Ionuț ”Jaguarul”, finalistul Exatlon, este în doliu! Mesajul dureros postat pe rețelele de socializare: ”Golul lăsat...”

Ionuț ”Jaguarul” [Sursa foto: Facebook]

Ionuț ”Jaguarul” a ajuns finalist la Exatlon Romania 2018, însă “razboinicul” a luptat cu greu pentru a ajunge în ultimul act. Jaguarul a fost accidentat pe rand, la mana, la brat si la picior, inca de la inceputul competitiei, si nimeni nu ii dadea sanse sa mearga mai departe. Nici macar el nu mai credea in sansa lui.

“Am fost cel mai accidentat concurent de la Exatlon si am facut cele mai multe injectii. In viata mea nu am facut atatea. Va spun sincer, ma intepau de trei ori pe zi pentru musculatura si refacerea ei. De aceea, primele saptamani au fost si cele mai grele! Am avut atatea lovituri incat am crezut ca voi pleca din acel show destul de devreme. Nu imi mai faceam nici macar o speranta”, a povestit Ionut, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, acum mult timp.

”Jaguarul” este în doliu

Finalistul primului sezon Exatlon România trece prin momente cumplite, după ce și-a pierdut tatăl. Ionuț a postat un mesaj dureros pe pagina lui de Facebook, alături de o fotografie cu tatăl lui. ”Golul lăsat de tine este infinit, tată”, a scris Ionuț, pe contul său de Facebook.

Tatăl lui Ionuț ”Jaguarul”[Sursa foto: Facebook]

Sute de comentarii și de reacții a primit finalistul Exatlon România, după ce a publicat postarea emoționantă cu părintele lui. Apropiații îi spun lui Ionuț să fie puternic ”Condoleanțe, îmi pare rău tare rău, Ionuț! Dumnezeu sa îl odihnească în pace/ Dumnezeu sa l odihneasca in pace acolo sus printre ingeri!/ Condoleanțe rusule si Dumnezeu sa îl ierte odihnească în pace...fii puternic”, sunt doar câteva comentarii lăsate de internauți.