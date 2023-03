Ionuț Pitbull Atodiresei, detalii neștiute despre relația cu soția lui, Oana! Ce a spus despre scandalul cu soacra de la începutul căsniciei: "Era normal să se îndepărteze de mama ei" | EXCLUSIV

In articol:

Ionuț Pitbull Atodiresei a fost invitat în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Ionuț a vorbit despre lupta lui Bogdan Mocanu, în cușcă RXF, despre cum l-a pregătit pe Bogdan pentru acest meci, dar și despre viața personală, dincolo de eticheta de antrenor.

Cum s-au cunoscut Ionuț Pitbull Atodiresei și soția lui?

Ionuț a recunoscut că cea mai mare frică a lui era să nu-i scadă glicemia în timpul meciului. Acesta a menționat că pasiunea lui pentru kickbox a început la 13 ani, datorită filmelor care circulau în acele timpuri, iar pentru că pasiunea lui s-a menținut pentru acest sport, la 19 ani și-a deschis prima sală. Ionuț a vorbit și despre cum s-a cunoscut cu soția lui, Oana, despre cum au căzut de comun acord să se căsătorească, dar și despre cum a reacționat când aceasta a rămas însărcinată.

Ionuț Pitbull Atodiresei este cunoscut drept luptător de MMA, dar mai puțini știu despre povestea lui de iubire. Are o soție pe nume Oana, pe care o iubește nespus. Acesta a povestit cum s-au cunoscut, ce impresie avea despre ea la început și cum au ajuns să se căsătorească.

"La început am crezut că este foarte mică de ani, comparativ cu mine. Eu aveam atunci undeva la 27 și ea avea 21. Sincer, nu a existat o cerere în căsătorie. Noi am căzut de comun acord, în două luni ne-am și căsătorit. Mai întâi am făcut cununia civilă și mai apoi nunta, la un an. Mi se părea penibil să o cer după aceea, unde e surpriza?", a mărturisit Ionuț Pitbull Atodiresei.

Ionuț Pitbull Atodiresei lămurește subiectul scandalului cu soacra

La începutul mariajului, se zvonea că există un scandal între el și soacra sa, mama Oanei. Luptătorul de MMA a lămurit acest subiect și a spus cum a stat exact situația. Scandalul era de fapt între mamă și fiică.

"Nu a fost scandal între mine și soacra mea niciodată. Nu m-am certat niciodată cu ea. M-a acceptat din prima de ginere, totul a fost ok. Au fost mai bine spus niște certuri de-ale Oanei cu mama ei, în care eu automat am ținut partea Oanei și am fost alături de soția mea. Oana nu a vorbit vreo patru ani de zile cu mama ei, a avut o tentativă după doi ani și ceva și nu s-au înțeles. Cum era să o sun eu? Am respectat decizia soției mele. Atât timp cât formăm o familie, era normal ca Oana să se îndepărteze de mama ei. Prietenii ți-i alegi, dar familia nu. În ziua de azi, în prezent, suntem foarte ok cu toții, nu ne mai certăm.", a declarat Ionuț Pitbull Atodiresei, la Bărbați vs Femei.

