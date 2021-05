ÎPS Teodosie, despre cei care l-au reclamat la CNCD după ce a spus că nu este discriminare că femeile nu pot avea roluri importante în biserică: „Să-l dea pe Dumnezeu în judecată”

In articol:

S-a creat o adevărată isterie după ce Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Teodosie a declarat la Radio Dobrogea că nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul.

„Nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale. Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă”, spunea acesta.

Acum, acesta le dă explicații celor care au sesizat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) declarațiile sale și le spune că, de fapt, ei nu cunosc Sfânta Scriptură.

ÎPS Teodosie: „Dacă cei de la CNCD vor să lupte cu Dumnezeu, rămâne să se lupte”

Preotul spune că nu a făcut nimic altceva decât să citeze din Scriptură, ba chiar le-a explicat și celor care nu au citit niciodată cartea sfântă de ce femeia are această „neputință” la care a făcut referire în timpul interviului pentru postul de radio. Mai mult, acesta spune că cei care vor să-l dea în judecată pentru afirmația făcută nu au niciun temei, căci nu este părerea sa personală, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu, așa că-i invită să-l cheme pe El în instanță!

„Cei care s-au scandalizat nu cunosc textul Sfintei Scripturi, eu doar am dat un răspuns la o întrebare, nu am spus din mintea mea, ci am citat precis, pentru că sunt specialist în Sfânta Scriptură și asta și predau la studenți. Dacă Sfânta Scriptură aduce discriminări, cei care au această părere, trebuie să-l dea pe Dumnezeu în judecată.

Ca să lărgesc răspunsul, femeia văzând fructul că este frumos la vedere, a luat și a gustat. Și apoi i-a dat și bărbatului său, iar Sf Apostol Pavel lămurește. Nu Adam a fost amăgit, ci femeia, ea s-a făcut călcătoare de poruncă. Eu nu am spus nimic în plus, doar am citat.

Cei care au dat în judecată o să afle și ei cu ocazia asta ce conține Sfânta Scriptură, care conține cuvintele lui Dumnezeu.

Eu nu vorbesc de la mine, niciodată nu am păreri personale privitor la Sfânta Scriptură, toate sunt de acolo și din teologia autentică. Mie nu îmi aparține nimic, dacă cei de la CNCD vor să lupte cu Dumnezeu, rămâne să se lupte, eu propovăduiesc Sfânta Scriptură așa cum este ea scrisă”, a declarat ÎPS Teodosie.

ÎPS Teodosie: „ Rolul femeii e copleșitor, eu prețuiesc femeia”

Arhiepiscopul Tomisului spune că femeia are un rol deosebit atât în viața de familie, cât și în societate. Ba mai mult, de data aceasta vorbește din perspectiva personală și afirmă că el apreciază femeile și are un respect deosebit pentru ele.

„Eu prețuiesc femeile, ele suportă mai multe greutăți. Rolul femeii e copleșitor, eu prețuiesc femeia și ele pot să dea mărturie. Femeile sunt sensibile, pline de gusturi frumoase și pot să suporte mai multe dureri și greutăți decât bărbatul, întrec pe bărbați în jertfă”, a mai afirmat preotul.