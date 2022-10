Irina Baianț, artista care a cântat la ziua de naștere a lui Vladimir Putin. Ce nu a avut voie să poarte și care au fost regulile înainte să se întâlnească cu liderul de la Kremlin: "Şi-au trecut mâinile prin părul meu înainte sa urc pe scenă"

In articol:

Marea artistă din România, Irina Baianț a stat la masă cu șeful de stat al Rusiei și a cântat la ziua lui de naștere în Sala Palatului de la Kremlin în 2015.

Irina Baianț a trebuit să respecte niște reguli înainte să se întâlnească cu Vladimir Putin

La vârsta de 32 de ani, soprana se bucură de un mare success și are multe cereri să cânte la diferite evenimente.

Concert Irina Baianț [Sursa foto: Facebook]

Înainte să se întâlnească cu Vladimir Putin, artista româncă a trecut prin controale amănunțite și a trebuit să aibă mare grijă la felul cum se afișează în fața lui. Ea a trebuit să aibă o coafură simplă, de preferat prins, dar fără a avea agrafe în păr.

„ Rigoarea prin care am trecut până în momentul când am intrat pe scenă, în Sala Palatului Kremlin, au fost bodyguarzi. Nu m-au lăsat să intru cu ace de păr, cu tocuri, am primit un întreg desfăşurător şi nişte rigori super stricte: ce înălţime trebuie să aibă tocuri, părul cum trebuie să fie, ţinuta. Şi-au trecut mâinile prin părul meu înainte sa urc pe scenă, bodyguarzii.”, a povestit Irina Baianț.

Cele mai multe reguli au fost despre piesele vestimentare și încălțările pe care trebuia să și le aleagă artista. Tocurile mai mari de 5 cm erau interzise, la fel și ținutele compuse cu pantaloni.

„Tocurile pantofilor nu aveau voie să fie mai mari de cinci centimetri, să fie lat sau subțire, în niciun caz pătrat. Nu aveai voie în pantaloni, era obligatoriu să ai o fustă sau un deux pieces sau o rochie de concert, care să nu aibă crinolină, să nu fie pluri-stratificată”, a povestit Irina Baianț conform site-ului Click.

Întâlnirea cu liderul rus și impresiile artistei despre acesta

Cântăreața a fost emoționată să-l întâlnească pe Vladimir Putin iar după ce a avut ocazia să îl cunoască a rămas cu o impresie foarte bună, fiind impresionată de franceza perfectă pe care o vorbea.

„Mi s-a părut un vorbitor de limbă franceză impecabil. Delegaţia avea un traducător de limbă franceză-rusă, a vorbit numai în franceză cu toată lumea. Mi s-a părut un om foarte cult, foarte puternic, care manipulează foarte bine oamenii, lucruri fireşti pentru poziţia în care se află .” a declarat Irina Baianţ într-o emisiune la antena stars.

Irina Baianț este printre cele mai importante personalități din cultura și artă românească, fiind debutantă pe scena Teatrului de Operetă din București, în rolul Adelei, din "Die Fledermaus".

