Drama prin care trece o familie de români stabilită în Moscova! Anunțul lui Putin i-a pus pe jar: „E haos, sunt lacrimi”

Ultimul anunț al lui Vladimir Putin a pus Rusia pe jar. Cetățenii ruși se tem acum că ar putea fi mobilizați, pentru că mobilizarea parțială care a fost anunțată s-ar putea transforma în orice moment în una totală.

Mai exact, persoanele apte de luptă de pe teritoriul Rusiei ar urma să fie înrolate.

Drama prin care trece o familie de români din Moscova

Rusia fierbe după ce liderul de la Kremlin a anunțat mobilizarea parțială a populației. În Capitală au fost organizate proteste împotriva conducerii și a hotărârilor acestora.

Totuși, nici oamenii care locuiesc în Rusia dar au alte cetățenii nu se simt în siguranță. Este și cazul unor români, care sunt stabiliți la Moscova.

Povestea dramatică a acestora și calvarul prin care trec în ultima perioadă a fost scoasă la lumină de un membru al familiei, care are dublă cetățenie, atât română, cât și moldoveană.

Bărbatul spune că oamenii se tem să nu fie trimiși cu forța la luptă într-un război cu care nu sunt de acord.

„E haos, sunt lacrimi, e nesiguranța zilei de mâine, e nesiguranță totală. Tot ce îmi spun este că mai mult ca sigur vor fi trei valuri de mobilizări. Ce se cere în momentul ăsta sunt cei care au făcut armata, pe vremea Uniunii Sovietice sau acuma, după ce s-a destrămat Uniunea. Cei care au specialități sau specializări în armată, nu neapărat militari de profesie, care știu să tragă. Cei de la mine din familie sunt puțin speriați pentru că sunt tineri, n-au făcut deloc armată. În primul val au zis că sigur nu nimeresc, însă au primit telefoanele de la comandamentul regional să întrebe dacă sunt pe teritoriul Federației Ruse în momentul ăsta, ei având și dublă cetățenie. Am vorbit cu foști colegi de generală, că noi suntem născuți în Uniunea Sovietică și unul dintre ei este chiar trecut prin niște peripeții din regimul Putin cu rămas fără business, luat, business, cu probleme mari. El a zis că sigur nu scapă de recrutare- e de vârsta mea- nici fiul lui, deși fiul lui a terminat școala militară și are pregătire militară. A zis că are un certificat care îl scutește cumva cu probleme mentale, dar a zis că sigur nu scapă”, a povestit bărbatul pentru un post de televiziune.

