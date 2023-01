Irina Deaconescu a ajuns la spital! Problemele de sănătate nu-i dau pace influenceriței: „Aveam dureri foarte mari, nu pot nici să deschid gura”

In articol:

Irina Deaconescu a devenit cunoscută de câțiva ani în mediul online și s-a făcut remarcată pe rețelele de socializare grație sincerității sale și a faptului că este dispusă să împărtășească o mulțime de detalii cu fanii ei.

Recent, soția lui Cristi Manea i-a făcut pe cei din comunitatea sa să se îngrijoreze, după ce i-a anunțat pe aceștia că s-a simțit rău și a fost nevoită să meargă la o unitate medicală.

Irina Deaconescu se confruntă cu o problemă de sănătate cu care nu a mai avut de-a face până acum

Cu aproximativ o săptămână în urmă, fiica cea mică a Irinei, Venus, a ajuns la spital după ce a început să se simtă rău din senin. Din fericire, nu a fost vorba despre ceva foarte grav.

„Aseară iar am ajuns cu Venus la spital. Nu îi scădea febra și se vedea că are dureri. Au descoperit că are roșu în gât și i-au prescris antibiotic. E atât de greu să îi vezi mici și bolnăviori!”, a scris Irina Deaconescu pe InstaStory la acea vreme.

Acum, și soția lui Cristi Manea a ajuns pe mâna medicilor, după ce a început să aibă dureri foarte mari în zona feței. Pentru că se aștepta să aibă o inflamație, aceasta a cerut ajutor specializat, de unde a aflat că sinuzita este de vină pentru simptomele cu care se confruntă.

„M-am trezit frumos de dimineață, de fapt, nu frumos. M-am trezit ca și cum un avion mi-a dat una în cap. Aveam dureri foarte mari în zona, nu pot nici să deschid gura. Îmi curge nasul de parcă e un robinet. Am dureri, am zis că e vreo măsea, până când am realizat că ar putea să fie sinuzită. Am mers la spital și ce credeți? Am sinuzită. E rău. N-am avut în viața mea sinuzită, dar când ai copii, poți să iei toate lucrurile de pe planeta asta”, a povestit Irina pe Instagram.

