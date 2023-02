Irina Nicolae, replică surprinzătoare după atacul tranșant al Sorenei Darclee: ”Întotdeauna voi fi parte din grupul ăsta” Puțini s-ar fi așteptat la o asemenea reacție a brunetei

In articol:

După ce s-a anunțat public că trupa ASIA se reunește pe o perioadă nedeterminată, multă lume a fost surprinsă să vadă că formula fetelor de patru nu este cea inițială.

Și asta pentru că Irina Nicolae lipsește de pe marele afiș al anunțului relansării, ceea ce a creat vâlvă printre fani, dar și un scandal monstru între fetele care s-au făcut remarcate odată cu succesul trupei ASIA.

Irina Nicolae, replică surprinzătoare după atacul tranșant al Sorenei Darclee [Sursa foto: Facebook ]

Irina Nicole, dezamăgită de fostele sale colege

Lucru cauzat de faptul că cele patru actuale membre spun că Irina le-a refuzat invitația, în timp ce bruneta a declarat că, de fapt, nu a fost anunțată cu privire la niciun eveniment viitor al trupei.

Iar ultima replică a Sorenei Darclee, prin care a vizat-o pe Irina Nicolae, a fost una extrem de dură. Blonda și-a pus la zid fosta colegă pentru atitudine și declarații și i-a cerut socoteală pentru zbuciumul creat acum în jurul trupei, care nu trebuia să fie pătată de un astfel de scandal, ci să se bucure de viitoarea relansare.

Astfel că, acum, în schimbul celor spuse de Sorana, în cadrul emisiunii prezentată de Teo Trandafir, Irina Nicolae și-a făcut după mult timp apariția la TV și a tranșat orice scandal iscat.

Artista spune că s-a retras din trupă pentru a-și prioritiza viața personală, așa cum a declarat și la momentul în care a luat această decizie. Acesta fiind răspunsul oferit fostei colege, care a îndemnat-o la transparență în fața publicului.

Mai mult decât atât, ea spune că intenția ei nu a fost niciodată de a intra în scandal cu fostele colege, care este adevărat că au dezamăgit-o, ci doar de a-și justifica absența de pe scenă în fața fanilor trupei.

„Eu sunt un om discret cu viața mea privată după ce am decis să plec din formația care m-a consacrat. Am dat prioritate vieții personale, este un lucru știut, am dat o declarație de presă la momentul respectiv, ăsta a fost motivul pentru care eu am plecat din trupa ASIA. Le-am spus oamenilor adevărul. De ce nu sunt pe scenă să îi onorez pe oameni pentru cariera pe care am avut-o împreună cu fetele. Am zis că nu am avut cum să fiu parte dacă nimeni nu mi-a pus această întrebare. Nu sunt supărată, au fost dezamăgită să văd că au răspuns în locul meu fără a mă întreba”, a spus Irina Nicolae, în cadrul emisiunii ”Teo Show”.

Cât despre noua formula în care se relansează trupa, Irina Nicolae subliniază că nu are vreo problemă cu acest lucru.

Ba din contră, spune cântăreața, indiferent în ce formulă va fi trupa, ea se va simți mereu parte din ASIA și tot mereu le va și susține pe cele care vor duce numele acesta mai departe.

Iar o dovadă în acest sens este faptul că și-a achiziționat deja un bilet în primul rând la evenimentul din 6 martie. La care, mai scoate ea în evidență, este dispusă să renunțe, dacă asta le face pe Anca, Sorana, Iana și Anemona să se simtă mai bine pe scenă.

”Mie mi s-a părut firesc să le susțin pe fete, pentru că întotdeauna vor fi parte din mine, indiferent în ce formulă este. Eu nu am o problemă cu formula. Eu nici nu înțeleg de unde acest conflict. Ele se relansează, e foarte bine! Nu am nicio problemă cu asta, întotdeauna le voi susține, întotdeauna voi fi parte din grupul ăsta. De asta am și ales să fiu de partea publicului, dar dacă le deranjează, fac eu un pas în spate și le voi susține mereu din afara Sălii Palatului”, a mai adăugat artista.