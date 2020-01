Irina Rimes a publicat pe pagina ei de Instagram o fotografie în care apare alături de noul ei iubit. Destul de discretăîn privința vieții persoanle, cântăreața a împărtășit de Crăciun cu fanii o fotografie în care îi ascunde fața bărbatului care o face să zâmbească. Acum, însă, a decis să le arate și admiratorilor cum arată Alexandru, tânărul care a fost lângă ea în clipele grele din ultima perioadă.

Alexandru Badea, iubitul Irinei Rimes, face și el parte din lumea muzicii. Tânărul este toboșar pentru trupele Krisper, Les Elephants Bizzares și Taxi.

Irina Rimes, primul mesaj după ce și-a petrecut noaptea de Revelion la reanimare

„In noaptea dintre ani m-am trezit din anestezie cu o picătura de șampanie pe buze. Era 00:00, asistentele din sala de reanimare au avut grija de mine sa simt și eu ca e sărbătoare, au deschis geamurile sa aud sunetul de-afara și mirosul de artificii. Cele mai drăguțe asistente ever. A doua zi am petrecut-o tot in reanimare, am fost spălată, hrănită și găurită la fiecare 3 ore pentru analize.

Un singur lucru am realizat: sunt o femeie puternica, am trecut prin toate și la final am zâmbit. Acum sunt in drum spre casa după 4 zile de dureri infernale și zâmbesc. Zâmbesc ca a trecut și zâmbesc ca am realizat ca am in jurul meu oameni mulți cărora le pasa de sănătatea mea. Mulțumesc anului 2019 pentru asta, pentru ca mi-a reamintit ca nu sunt singura. Și ca pot sa înfrunt orice! Mulțumesc dr Raluca Uzum si dr Alexandru Filipescu de la Spitalul de Urgență ELIAS care m-au operat si m-au pus pe picioare. Mulțumesc prietenilor mei care au venit sa aibă grija de mine, mulțumesc tuturor celor care mi-au scris, celor care s-au rugat pentru mine sau pur și simplu mi-au transmis un gand bun. Sper ca 2020 sa fie anul in care va voi răsplăti pentru grija și bunătatea voastră. La mulți ani!”, este mesajul pe care l-a publicat Irina Rimes pe pagina ei de Instagram după ce a fost externată.