Irina Tănase, dezvăluiri despre stare de sănătate a fostului lider PSD: ”Are dureri foarte mari”

Irina Tănase a dezvăluit câteva informații cu privire la starea de sănătate a fostului lider PSD din închisoare.

După ce a fost testat pozitiv cu coronavirus, Liviu Dragnea a fost transferat de la Penitenciarul Rahova pe o secție unde sunt tratați bolnavii de COVID-19 din cadrul Spitalului Penitenciar Jilava. Familia sa a fost disperată pentru că conducerea Penitenciarului Jilava nu le-a oferit nicio informație cu privire la starea lui de sănătate. Ba mai mult decât atât, nici avocatul lui nu deținea o informație oficială.

Recent, Irina Tănase a dezvăluit în cadrul unei emisiuni de televiziune câteva informații cu privire la starea de sănătate a fostului lider PSD. În acest moment, starea de sănătatea a acestuia s-a agravat, iar logodnica fostului lider PSD susține că îi sunt încălcate drepturile.

„Este cunoscut public și toți apropiații știu că Liviu suferă de hernie. El a fost și internat pentru asta, mereu are dureri de spate, nu poate sta în anumite poziții. Lui nu i se permite să își trateze problemele de sănătate și nici nu s-a pus problema să fie suportată de către stat operația, ar fi suportată de către familie. El are dureri foarte mari, iar faptul că nu este lăsat să meargă la muncă și stă toată ziua într-o celulă îi agravează aceste probleme, pentru că are nevoie de mișcare”, a declarat Irina Tănase.

Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare

Reamintim că pe 13 noiembrie 2017,

procurorii DNA au anunțat, oficial, că Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracțional, abuz în serviciu și infracțiuni privind deturnarea de fonduri europene. Fostul lider PSD a fost încarcerat din mai 2019 după ce a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive.

