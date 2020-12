S-a aflat cel mai mare secret al Simonei Halep! Nimeni nu ar fi crezut asta despre ea: „Nu are rezolvare”

Simona Halep a vorbit pentru prima dată despre cea mai mare frică din viața ei. Puțin au știut asta despre sportivă.

Simona Halep este cea mai iubită sportivă din România, dar puțini știu ce frici ascunde frumoasa tenismenă în vârstă de 29 de ani.

Simona Halep, despre cea mai mare frică pe care o are. Puțini au știut asta despre ea

Acum, la sfârșit de an, Simona a dezvăluit un detaliu mai puțin știut din viața ei. Mai exact, este vorba despre cea mai mare frică pe care o are și despre care puțini ar fi crezut. Simonei Halep îi este frică de zborul cu avionul. Sportiva nu a reușit să își învingă această frică și nici nu crede că va reuși să o facă vreodată.

„În Europa nu prea dorm. Zborurile sunt scurte, dar atunci când plec în Australia, America sau China încerc să dorm câteva ore, deși nu îmi e ușor.

Îmi e frică de avion tot timpul. Am senzația că, cu cât mai mult zbor, cu atât mai mult simt frica. Nu știu de ce, am încercat să-mi rezolv această problemă, dar se pare că nu prea are rezolvare”, a mărturisit Simona Halep

de curând, pentru DigiSport.ro.

Simona Halep, mesaj emoționant la sfârșit de an! Ce a transmis sportiva?

Anul 2020 a fost unul extrem de greu încercat și pentru

Simona Halep, care a ținut să transmită un mesaj plin de emoție pe contul de socializare!

„2020... ce să spun? A fost unul dintre cei mai dificili ani din viețile noastre! Când mi s-a luat tenisul, am făcut un pas înapoi și mi-am dat seama cât de recunoscătoare sunt că pot juca sportul pe care îl iubesc cel mai mult! Am fost mândră să revin și să câștig 2 titluri, pentru a construi o serie de victorii și pentru a ajunge în top 4 pentru al 7-lea an consecutiv.

Simona Halep are frică de avion

Vreau să mulțumesc echipei mele pentru toată muna depusă și pentru sacrificiile făcute în acest an. Nu a fost ușor, dar am învățat cu toții multe! Abia aștept să vă văd pe toți în sezonul 2021”, a scris Simona Halep pe Instagram.