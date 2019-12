Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a redistribuit pe pagina ei de Instagram povestea tulburătoare a lui Robert, un bebeluș român, care suferă de o boală genetică. Pentru ca viața lui să fie salvată, are nevoie de un vaccin care costă 2,1 milioane de euro, o sumă pe care familia lui nu își permite să o achite.

Tânăra și-a rugat astfel prietenii virtuali să contribuie și ei la salvarea bebelușului.

Irina Tănase a avut o problemă de sănătate de natură genetică

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a povestit într-un video publicat pe rețelele de socializare că și ea a avut o problemă de sănătate rară când era copil.

„Eu am avut în copilărie o problemă de sănătate rară, de natură genetică și pot înțelege într-o oarecare măsură disperarea părinților. Salvarea lui Robert poate însemna renunțarea la o cafea pe care ne-o luăm în drum spre muncă, în fiecare zi. (…).Mi-am asumat orice rautati pe care ati dori sa mi le spuneti, sau orice jigniri pe care poate ati dori sa mi le adresati in urma acestei expuneri pe care o aleg astazi dar consider ca dupa ce ma jigniti pe mine, il ajutati pe Robert, eu sunt multumita. Pe mine nu ma afecteaza atat de tare, dar pentru el are o importanta foarte mare”, a spus Irina Tănase în filmulețul publicat pe rețelele de socializare.

Paypal: [email protected]

Revolut: +40742562951

Cont ING: RO74INGB0000999905441861

Nume: Irina Grabazei